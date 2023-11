Whatsapp im Flugzeug: Bei dieser Fluggesellschaft geht das bald kostenlos

Textnachrichten und Bilder übers WLAN verschicken: Das soll auf Lufthansaflügen künftig kostenlos sein. (Bild: More Than Production/Shutterstock)

Internet im Flugzeug? Das geht bei der Lufthansa schon länger – allerdings gegen einen Aufpreis. Jetzt soll die Nutzung von Messengerdiensten wie Whatsapp auf Kurz- und Mittelstreckenflügen tatsächlich kostenfrei werden. Und auch bei den Preisen fürs Surfen im Netz, das Verschicken von Mails und das Streamen tut sich etwas.

Kostenfrei chatten im Lufthansa-Flieger: So funktioniert es

Wer ab Mitte Januar mit einem der Lufthansa-Flugzeuge „aus der A320-Familie, die über WLAN verfügen“, im europäischen Raum fliegt, kann während des Flugs kostenlos Chatnachrichten inklusive Fotos verschicken und empfangen. Das hat die Fluggesellschaft diese Woche in einer Pressemitteilung angekündigt.

Bisher mussten Passagiere, die im Flieger Nachrichten schreiben wollten, ein Datenpaket namens Flynet-Chat buchen. Für maximal 150 Kilobit Datenvolumen pro Sekunde kassierte die Lufthansa drei Euro oder 1.000 Flugmeilen – jetzt wird der Service kostenlos.

Um die Free-Messaging-Funktion zu nutzen, müssen sich Reisende entweder mit ihrer Miles-&-More-Service-Kartennummer oder einer bei der Lufthansa Group Travel ID registrierten E‑Mail-Adresse in Lufthansas Flynet-Portal einloggen. Wer noch keine entsprechenden Daten hinterlegt hat, kann das laut Lufthansa auch während des Flugs erledigen.

Internet auf Lufthansa-Flügen: Tarife werden günstiger

Abseits vom Messaging via Whatsapp und Co. bleibt die Nutzung des WLAN an Bord kostenpflichtig.

Um beispielsweise E‑Mails verschicken oder Serien streamen zu können, müssen Fluggäste also weiterhin Datenpakete wie Flynet Mail and Surf mit bis zu 600 Kilobit pro Sekunde und Flynet Stream mit maximal 15 Megabit pro Sekunde (Stand November 2023) buchen.

Doch auch hierzu gibt es eine gute Nachricht: Die Preise für die Datenpakete auf innereuropäischen Kurz- und Mittelstreckenflügen sollen laut Lufthansa ab Mitte Januar immerhin um fast 50 Prozent reduziert werden.

