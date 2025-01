Whatsapp fürs iPhone: Neue Funktion könnte den Umgang mit mehreren Accounts deutlich erleichtern

Die aktuelle Beta-Version 25.2.10.70 von Whatsapp wartet mit einer deutlichen Funktionalitätsverbesserung für iPhone-User:innen auf. Diese sollen laut Wabetainfo schon bald die Möglichkeit haben, mehrere Whatsapp-Konten auf einem iPhone zu verwalten.

Die Neuerung war vor allem deswegen heiß herbeigesehnt worden, weil sie für Android-User:innen schon vor rund einem Jahr eingeführt worden war und als durchaus praktisch gilt. Mit der geplanten Funktion können Whatsapp-User:innen künftig ganz einfach ein zweites Konto auf ihrem iPhone einrichten und zwischen den Konten wechseln.

Eine Nummer für jedes Konto

Für größtmögliche Flexibilität können die Nutzer:innen zudem selbst entscheiden, ob sie ein eigenständiges Hauptkonto erstellen wollen oder per QR-Code ein neues Konto als Begleitkonto verknüpfen. Allerdings muss dafür eine Voraussetzung erfüllt sein, die auch für Android-User:innen gilt: Jedes Konto braucht eine eigene Telefonnummer.

Wer die neue Funktion nutzen will, benötigt also ein iPhone mit Dual-SIM-Funktion. Das ist bei aktuellen Modellen kein Problem. Zusätzlich zur physischen unterstützen die Apple-Smartphones auch eSIM-Karten. Der Vorteil besteht dann darin, dass User:innen ihre Unterhaltungen in einer einzigen App führen können.

Alle Unterhaltungen können in einer Anwendung geführt werden

Wer bislang zwei Whatsapp-Accounts parallel nutzen wollte, zum Beispiel, um geschäftliche Unterhaltungen von privaten zu trennen, brauchte dafür entweder gleich zwei Smartphones oder musste zumindest zwischen Whatsapp und der Whatsapp Business App hin- und her wechseln.

Noch befindet sich die neue Funktion jedoch in der Entwicklung, und es ist unklar, wann genau sie flächendeckend für alle User:innen ausgerollt werden soll.

Winfuture geht davon aus, dass die Implementierung aber schon in „absehbarer Zeit“ erfolgen könnte. Die neue Funktion zur Unterstützung mehrerer Accounts auf dem iPhone ist aber nur eine von mehreren Neuerungen, an denen Whatsapp gerade arbeitet.

In Entwicklung soll unter anderem auch eine optionale Funktion zum Teilen von Statusaktualisierungen für Instagram Stories sein, die Interaktionen über verschiedene Metaplattformen hinweg verwaltet.

