Whatsapp: Bald sind Gruppenanrufe mit bis zu 31 Teilnehmern möglich

In wie vielen Gruppenchats auf Whatsapp bist du und wie oft bimmelt dein Handy täglich, wenn du eine Nachricht bekommst? Leichter ist es da vermutlich, alle Chat-Mitglieder in einem Gruppenanruf zu informieren.

Bisher konntest du auf diese Weise gleichzeitig 15 Leute erreichen. Weitere Teilnehmer:innen mussten dann nach Beginn des Gruppencalls nachträglich hinzugefügt werden. Whatsapp legt nun aber eine Schippe drauf.

Whatsapp: Gruppenanruf mit 31 Mitgliedern starten

Wer eine große Familie oder einen riesigen Freundeskreis hat, darf sich freuen: Wie Whatsapp mitteilte, sind Gruppenanrufe bei Whatsapp jetzt nämlich von Beginn an mit 31 weiteren Mitgliedern möglich. Damit verdoppelt der Messengerdienst die bisherige Teilnehmer:innenanzahl von 15.

Mit dir selbst eingerechnet können sich in Zukunft also 32 Menschen von Beginn an bei einem Gruppenanruf über alles austauschen, was ihnen am Herzen liegt.

Whatsapp: Wer kann den Gruppencall nutzen?

Momentan ist die Funktion nur für diejenigen verfügbar, die das Update für iOS herunterladen, das im App-Store verfügbar ist. Die Build-Nummer lautet 23.22.72. Bei Android-User:innen funktioniert es laut stadt-bremerhaven.de zumindest in der Beta-Version.

„Obwohl Whatsapp diese Funktion nicht im offiziellen Change-Log im App-Store erwähnt hat, können wir bestätigen, dass sie endlich für alle verfügbar ist“, schreibt der Messengerdienst. Falls man das Feature nach Installation des Updates nicht erhalten sollte, rät Whatsapp zur regelmäßigen Aktualisierung der App aus dem App-Store oder der Testflight-App.

Die Möglichkeit, Textnachrichten nach einmaligem Lesen automatisch zu löschen, funktioniert in Whatsapp bereits. Nun wird diese Funktion auf Sprachnachrichten erweitert. Wie Wabetainfo mitteilt, können einige Beta-Tester:innen dieses neue Feature bereits testen.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Nachdem eine Sprachnachricht aufgezeichnet wurde, wird eine kleine „1“ neben der Tonspur angezeigt. Ein Klick darauf aktiviert die automatische Löschung nach dem ersten Anhören. Der:die Absender:in hat dann keine Möglichkeit mehr, die Nachricht erneut anzuhören.

Laut Meta ist neben personalisierten KI-Stickern auch ein eigener Chatbot für Whatsapp geplant. „Du kannst auch versuchen, Debatten in Gruppenchats zu schlichten und dabei in die unterschiedlichsten von Meta erstellten Charaktere schlüpfen, die auf interessante Weise antworten“, kündigte das Unternehmen im Whatsapp-Blog an.

