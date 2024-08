Whatsapp: Warum ihr euch bald keine Passwörter mehr für Chat-Backups merken müsst

Seit geraumer Zeit bietet Whatsapp die Option, eure Chats als verschlüsseltes Backup zu sichern. So stellt ihr sicher, dass niemand eure Chats wiederherstellen kann, der sie eigentlich nicht zu Gesicht bekommen sollte. Gerade, wenn euer Smartphone gestohlen wird, kann das Gold wert sein. Bislang musstet ihr euch dafür aber ein Passwort merken.

Whatsapp erleichtert euch die sicheren Backups

Vergesst ihr das Passwort, könnt ihr auch nicht mehr auf eure verschlüsselten Backups zugreifen. Das will Whatsapp künftig verbessern, wie WABetaInfo berichtet. Demnach arbeitet das Unternehmen an einem Passkey-Feature für die verschlüsselten Chat-Backups. Passkeys bieten euch eine Login-Option ohne Passwort. Dazu zählen biometrische Logins per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.

Der Passkey ist dabei für Whatsapp nicht komplett neu. Ihr könnt euch bereits bei Whatsapp einloggen, indem ihr euren Fingerabdruck oder euer Gesicht scannen lasst. Künftig wird es diese Option dann auch noch bei den verschlüsselten Backups geben. Ihr müsst euch also kein Passwort mehr merken, um auf Whatsapp zuzugreifen oder eure Chats zu sichern.

Noch könnte es aber eine Weile dauern, bis die neue Passkey-Funktion in Whatsapp Einzug hält. Aktuell befindet sich die Funktion noch in Entwicklung. Nachdem diese abgeschlossen ist, landen neue Funktionen zunächst in einer Beta-Version des Messengers. Es wäre aber auch denkbar, dass Whatsapp diesen Schritt überspringt. Denn grundsätzlich gibt es die Passkeys bereits im Messenger.

