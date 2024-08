Perfide Whatsapp-Masche: So kapern Betrüger euren Account – und so verhindert ihr das

Der Messenger Whatsapp ist aufgrund seiner enormen Beliebtheit immer wieder das Ziel von Hacker:innen und anderen Cyberkriminellen. Wie Watchlist Internet berichtet, gibt es aktuell eine weitere Masche, mit der Whatsapp-Nutzer:innen und deren Accounts ins Visier genommen werden.

Anzeige Anzeige

Whatsapp-Account in Gefahr: So gehen die Kriminellen vor

Zunächst erhaltet ihr von einer unbekannten Nummer eine SMS. Darin steht folgender Text oder eine Abwandlung davon: „Das Whatsapp-Sicherheitscenter hat festgestellt dass ihr Konto gefahrdet ist Bitte gehen sie zur Uberprufung zum offiziellen Sicherheitscenter: whatsapp.cc“. Schon auf den ersten Blick sind Rechtschreibfehler und fehlende Interpunktion ersichtlich, was auf einen Fake hindeutet.

Solltet ihr auf den enthaltenen Link klicken, werdet ihr zu einer gefälschten Seite weitergeleitet, die wie eine Help-Center-Website von Whatsapp aufgebaut ist. Dort behaupten die Kriminellen, dass es ungewöhnliche Aktivitäten in eurem Whatsapp-Account gegeben hätte und ihr deshalb einige Daten verifizieren müsst. Ansonsten würde man euer Whatsapp-Konto sperren.

Anzeige Anzeige

Zunächst sollt ihr eure Telefonnummer angeben, die ihr für das Whatsapp-Konto nutzt. Sobald ihr diese eingebt, wird sie an die Kriminellen weitergeleitet. Sie können die Telefonnummer dann nutzen, um euren Account auf einem ihrer Geräte anzumelden. Um den Account zu verknüpfen, braucht es dann nur noch einen Verifizierungscode. Den erhaltet ihr, wenn sich die Kriminellen mit einem neuen Gerät anmelden. Den Code sollt ihr dann auf der Fake-Website eingeben; angeblich um eure Daten zu bestätigen.

Anzeige Anzeige

Solltet ihr das machen, können die Cyberkriminellen euren Whatsapp-Account übernehmen und euch aussperren. Dadurch liegen sämtliche Bilder, Videos und sensible Daten, die ihr jemals auf Whatsapp hattet, in den Händen der Hacker:innen. Auch eure Kontakte sind dadurch in Gefahr. Sie können von den Cyberkriminellen in eurem Namen angeschrieben werden und so zum Opfer weiterer Betrugsmaschen werden.

Wie ihr euch vor der Whatsapp-Masche schützt

Zunächst solltet ihr niemals auf Links klicken, die euch von unbekannten Kontakten geschickt werden. Vor allem dann, wenn sie gravierende Rechtschreibfehler enthalten und euch ein Zeitlimit setzen. Hacker:innen setzen darauf, dass ihr unter Druck handelt, um euer Konto zu retten. Stattdessen macht ihr in der Eile genau das Gegenteil.

Anzeige Anzeige

Sollte es dennoch passieren, dass ihr eure Telefonnummer an Kriminelle weiterleitet und diese sich mit eurem Whatsapp-Account verknüpfen, könnt ihr sie wieder aussperren. Zumindest dann, wenn ihr selbst noch Zugriff habt. Öffnet die Einstellungen, tippt auf „Verknüpfte Geräte“ und entfernt das Gerät, das euch unbekannt ist.

Habt ihr keinen Zugriff mehr auf euer Whatsapp-Konto solltet ihr eure Kontakte über andere Wege – SMS, Telefon – warnen. So stellt ihr sicher, dass sie nicht auf die Betrüger:innen hereinfallen. Anschließend solltet ihr den Whatsapp-Support kontaktieren. Dieser kann euch dabei helfen, euer Whatsapp-Konto wiederzubekommen.

Sinnvolle und weniger sinnvolle Passworttipps

8 Bilder ansehen Sinnvolle und weniger sinnvolle Tipps für Passwörter Quelle: Shutterstock/ Vitalii Vodolazskyi

Mehr zu diesem Thema