Wer aktuell mit fremdsprachigen Freund:innen oder Arbeitskolleg:innen per Whatsapp chattet, muss externe Tools nutzen, um die Nachrichten zu übersetzen. Das soll bald anders werden. Denn, wie im Juli 2024 bekannt wurde, arbeitet Whatsapp an einer Übersetzungsfunktion.

Echtzeit-Übersetzung lokal auf dem Smartphone

Damit sollen sich einzelne Nachrichten oder automatisch der gesamte Chat übersetzen lassen. Die Funktion basiert auf Live-Übersetzungsfunktion von Google AI, die auf das KI-Modell Translatotron 3 zurückgreift. Damit ist eine Echtzeit-Übersetzung direkt auf dem Smartphone möglich, ohne dass eine Verbindung zu Dritten oder den Whatsapp-Servern notwendig wird.

Nutzer:innen müssen lediglich vorab die benötigten Sprachpakete herunterladen. Noch ist nicht bekannt, welche Sprachen unterstützt werden. Zu Beginn dürften auf jeden Fall wichtige Sprachen wie Englisch dabei sein. Beobachter:innen gehen von einer breiten Verfügbarkeit aus.

Einschränkungen für Übersetzungsfunktion

In einer aktuellen Preview hat WA-Betainfo jetzt neue Details für die kommende Funktion ausgemacht. Demnach handelt es sich vor allem um einen Hinweis auf eine Einschränkung, die die Art der Übersetzungsfunktion mit sich bringt.

Dass Whatsapp, um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sicherzustellen, lokal auf dem Gerät übersetzen lässt, wirkt sich nämlich negativ auf die Qualität aus. So heißt es, dass zwar niemand außerhalb des Chats, nicht einmal Whatsapp, die Nachrichten lesen kann, dass die Übersetzungen aber dadurch auch nicht immer korrekt sein müssen.

Chat-Nachrichten automatisch übersetzen lassen

An der Funktionsweise der Übersetzung dürfte sich derweil nichts geändert haben. Nutzer:innen können auswählen, von welcher in welche Sprache sie die Chat-Nachrichten oder Channel-Updates übersetzen wollen. Außerdem kann per Schieberegler eine automatische Übersetzung aller neuen Nachrichten in einem Chat oder Updates in einem Channel angestoßen werden.

Ebenso weiter unklar ist allerdings, wann die neue Funktion offiziell veröffentlicht wird. In der aktuellen Whatsapp-Beta für Android-Geräte (Version 2.24.26.9) sind zwar die oben genannten neuen Hinweise enthalten – was zeigt, dass Whatsapp weiter daran arbeitet. Testen lässt sich die Funktion aber noch nicht.

