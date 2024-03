News Artikel merken

Whatsapp: Das steckt hinter dem neuen Schloss-Symbol

Whatsapp bringt immer wieder neue Funktionen an den Start. Da ist es manchmal gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Nun sorgt ein neues Symbol im Messenger für Wirbel. Wir verraten dir, was dahintersteckt.

Von Stefica Budimir Bekan