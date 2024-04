Versteckte Whatsapp-Funktion: So verschickt ihr noch schneller Bilder

In Whatsapp versteckt sich ein Feature, das bislang nur die wenigsten auf dem Schirm haben, denn es wurde erst in jüngster Vergangenheit in den Messenger integriert. Die Funktion ist zunächst nur für iOS-User:innen verfügbar, wie WABetaInfo berichtet. Über das Feature könnt ihr Bilder noch schneller verschicken, indem ihr direkt auf eure Bildergalerie zugreift.

Schnell Bilder bei Whatsapp verschicken: So geht’s

Wer die Version 24.7.75 auf dem iPhone installiert hat, kann das neue Whatsapp-Feature nutzen. Öffnet dazu einen Chat und drückt unten links lange auf das Plus-Symbol. Über dieses öffnet ihr normalerweise mit einem einfachen Tippen das Menü, in dem ihr auswählt, ob ihr etwa eure Kamera oder die Fotobibliothek aufrufen wollt.

Haltet ihr die Taste in Whatsapp gedrückt, öffnet sich stattdessen direkt die Fotobibliothek. Für viele Whatsapp-Nutzer:innen dürfte das die meistgewählte Option sein, um Bilder zu verschicken. Der neue Shortcut kann euch also in diesem Fall Zeit sparen.

Wie sieht es für Android-Nutzer:innen aus?

Habt ihr das Feature bisher nicht auf eurem iPhone, solltet ihr nach einer Aktualisierung im App-Store suchen. Ist kein Update verfügbar, kann es ein paar Tage dauern, bis das Feature für euch freigeschaltet wird. Probiert es also regelmäßig erneut aus.

Android-Nutzer:innen müssen sich wahrscheinlich noch etwas länger gedulden. Wie bereits erwähnt, ist die Funktion nur in der iOS-Beta verfügbar. Whatsapp kann das Feature künftig aber auch problemlos in Android integrieren.

Dort gibt es zwar kein Plus-Symbol, doch taucht ebenfalls erst ein Menü auf, wenn ihr das Klammer-Symbol zum Verschicken von Bildern drückt. Diesen Zwischenschritt könnte Whatsapp also auch bei Android überspringen.

