Whatsapp plant Schnellreaktion mit Herz-Emoji: Praktisch oder peinliches Missverständnis-Potenzial?

Laut Wabetainfo hat Whatsapp eine neue Funktion in Entwicklung, die schon bald für alle Nutzer:innen verfügbar sein soll. Dabei soll es sich um ein Herz-Emoji handeln, das besonders schnell verschickt werden kann.

Dafür müssen Nutzer:innen eine Nachricht einfach nur doppelt antippen, um mit dem Standard-Herz-Emoji darauf zu reagieren. Die Interaktion zwischen den User:innen wird dadurch deutlich beschleunigt und es müssen dafür auch keine Gespräche unterbrochen werden.

Das Herz könnte auch zu Missverständnissen führen

So praktisch die neue Funktion ist, birgt sie doch auch eine Gefahr, die peinliche Folgen haben könnte. Denn wer durch alte Nachrichten scrollt, könnte diese ziemlich leicht auch aus Unachtsamkeit mit einem Herz-Emoji versehen.

Eine Option, das Generieren eines Herz-Emojis durch Doppeltippen zu deaktivieren, soll es nicht geben. Laut Wabetainfo wurde die neue Funktion in der Android-Whatsapp-Beta 2.24.16.7 gefunden, die sich bereits jetzt im Google-Play-Store befindet.

Bei Whatsapp hat schon ein weiteres Herz Einzug gehalten

Whatsapp hat erst kürzlich ein anderes neues Herzsymbol eingeführt. Android-User:innen sehen seit dem Update auf die Version 2.241.14.81 ein schwarzes Herz in einem grünen Kreis in der Anrufliste.

Wer darauf und damit auf „Zu Favoriten hinzufügen“ tippt, kann Kontakte aus dem Adressbuch als Favoriten in der Telefonliste abspeichern.

Nutzer:innen sollen besser interagieren und schneller entscheiden können

Die Favoriten müssen dann nicht mehr lange gesucht werden, sondern erscheinen in der Anrufliste ganz oben. Auch dieses neue Feature ist nur eines von vielen, die Whatsapp gerade ausspielt.

So können Nutzer:innen sich seit Kurzem zum Beispiel anzeigen lassen, wer sie weshalb in eine Gruppe eingeladen hat, wann sie gegründet wurde und was ihr Zweck ist. Über einen Button können Gruppen, an denen man nicht teilhaben möchte, dann auch schnell wieder verlassen werden.

Weitere Neuerungen des Messenger-Dienstes beinhalten eine Option, mit der Fotos auch in hoher Auflösung und damit besserer Qualität verschickt werden können, sowie die Möglichkeit, mit bis 32 Kontakten zu videochatten.

