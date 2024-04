Whatsapp mit Herz: Was die neue Funktion in der Telefonliste bringt

Einigen Beta-Tester:innen von Whatsapp ist es vielleicht schon aufgefallen: In ihrer Telefonliste ist jetzt ein Herz zu finden. Entdeckt wurde das neue Symbol von der Website WA Beta Info.

Lieblingskontakte anrufen, ohne das gesamte Anrufprotokoll zu durchsuchen

Dort ist zu lesen, dass das Herz in der Android-Version 2.24.7.18 aufgetaucht ist – und auch, wofür es gut ist. Damit kann man beliebte Gesprächspartner:innen zu einer Favoritenliste hinzufügen, um Telefonate mit diesen Menschen schneller starten zu können.

Die Favoriten können somit bequem auf der Registerkarte „Anrufe“ platziert und von dort mit nur einem Klick angerufen werden. Der große Vorteil dabei: Sie sind dann immer ganz oben in der Anrufliste platziert und damit schnell auffindbar, ohne dass das gesamte Anrufprotokoll durchsucht werden muss. Laut t-online.de können auch Gruppen unter den Favoriten gespeichert werden.

Liste kann individuell gestaltet werden

Ebenfalls neu ist durch die Funktion, dass die favorisierten Kontakte und Gruppen nicht mehr wie bisher automatisch alphabetisch angeordnet werden, sondern individuell eingereiht werden können. Ihr könnt also eure ganz eigene Favoritenliste erstellen.

Da die Funktion vorerst hauptsächlich in der Betaversion für Android auftritt, muss sich die Whatsapp-Allgemeinheit noch gedulden, bis auch sie in den Genuss des Herzens kommt. Da mittlerweile aber auch einige iOS-Nutzer:innen von der Funktion berichten, dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis sie allen zur Verfügung steht.

Bei Chats gibt es die Favoriten bereits

Übrigens: In der Chatfunktion von Whatsapp ist die Favorisierung schon länger möglich. Wer nicht immer durch die Chatübersicht scrollen will, um den Nachrichtenverlauf mit einer bestimmten Person oder Gruppe zu finden, kann einzelne Chatverläufe in der Chatübersicht fixieren. Der jeweilige Chat wird dann ganz oben angezeigt – auch wenn sich in anderen Chats aktuellere Nachrichten befinden. Jetzt wird das Prinzip also anscheinend auch auf die Anruffunktion ausgeweitet.

Das Herz in der Anrufliste ist nicht das einzige neue Symbol, das Whatsapp zuletzt integriert hat. Erst vor Kurzem wurde das Schloss-Symbol eingeführt, das den Nutzer:innen ein zusätzliches Sicherheitsgefühl geben könnte.

