Whatsapp: Hier kannst du jetzt doppelt so lange Sprachnachrichten aufnehmen

Mit rund zwei Milliarden Nutzer:innen weltweit ist Whatsapp der beliebteste Messenger. Um seine Nutzer:innen bei der Stange zu halten, legt Whatsapp bei neuen Funktionen ständig nach – oder optimiert schon bestehende.

Anzeige Anzeige

Status: Längere Videos und Sprachnachrichten

Jetzt möbelt der Dienst den Statusbereich auf. Seit wenigen Tagen haben Betatester:innen der Android- und iOS-Version die Möglichkeit, Videos von bis zu einer Minute Länge in ihrem Whatsapp-Status zu teilen. Wie WA-Betainfo entdeckt hat, hat Whatsapp auch die Länge der dort erstellbaren Sprachnachrichten verdoppelt.

Statt 30 Sekunden können Nutzer:innen ihren Kontakten jetzt Sprachnachrichten von bis zu einer Minute Länge zur Verfügung stellen, um sie auf dem Laufenden zu halten. Wer will, kann seinen aktuellen Status also doppelt so lange kommentieren.

Anzeige Anzeige

Das Funktionsupdate scheint nicht auf Betatester:innen beschränkt zu sein, sondern gerade breit ausgerollt zu werden – und zwar sowohl für Android- als auch iOS-Nutzer:innen. Im beigefügten Screenshot ist zu sehen, wie das Ganze auf einem iPhone aussieht.

Alles, was Interessierte dafür tun müssen, ist, die neueste Whatsapp-Version aus Googles Play-Store (Android) oder Apples App-Store (iOS) herunterzuladen, beziehungsweise die bestehende App zu aktualisieren. Sollte die neue Möglichkeit, einminütige Sprachnachrichten für den Status zu verfassen, noch nicht vorhanden sein, dürfte es in den nächsten Tagen so weit sein.

Anzeige Anzeige

Was zunächst nicht nach einem wichtigen Update klingt, dürfte mitteilungsbedürftige Nutzer:innen sowie geschäftliche Kanäle in vielen Fällen von der Notwendigkeit befreien, ihre Nachrichten in mehrere Aufnahmen aufzuteilen.

Klarere und zusammenhängendere Botschaften

Dank einzelner, ununterbrochener Sprachnachrichten, so schreibt WA-Betainfo, werde die „Botschaft klarer und zusammenhängender“. Wobei wahrscheinlich noch längere Nachrichten oder gar eine unbegrenzte Option in diesem Fall sinnvoller wären.

Anzeige Anzeige

21 Bilder ansehen Die Social-Media-Evolution (Foto: Billion Photos/Shutterstock) Quelle:

Weitere neue Funktionen der vergangenen Wochen bei Whatsapp haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Whatsapp