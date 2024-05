Was ist neu bei Whatsapp?

Whatsapp zählt weltweit zwei Milliarden Nutzer:innen und ist damit der beliebteste Messenger. Damit das so bleibt, spendieren die Entwickler:innen den Apps für iOS, Android, macOS und Windows regelmäßig neue Funktionen – manchmal sogar in so geringen Abständen, dass es für einige Nutzer:innen unübersichtlich wird.

Damit ihr nichts verpasst, haben wir die Neuheiten der vergangenen Wochen für euch zusammengetragen. Darunter befindet sich eine erweiterte Funktion zum Anpinnen von Nachrichten, neue Möglichkeiten für die Formatierung und ein neues Design für die Android-App.

Mehr Nachrichten fixieren

Mit der neuen Funktion „Fixieren“ will Whatsapp für mehr Übersicht in euren Chats sorgen. Zunächst hattet ihr jedoch nur die Möglichkeit, eine Nachrichte in einer Unterhaltung anzupinnen. Mittlerweile hat Meta den Funktionsumfang zumindest ein wenig erweitert. Ab jetzt könnt ihr pro Chat bis zur drei Nachrichten fixieren. So habt ihr wichtige Informationen, wie etwa die Location der nächsten Party, immer direkt im Blick. Und damit ihr keine veralteten Funktionen seht, pinnen sich die Nachrichten spätestens nach 30 Tage automatisch ab. Wie genau das funktioniert, verraten wir euch in diesem Artikel.

Neue Suchfunktion für Android

Solltet ihr trotz der Fixier-Funktion auf der Suche nach einer Nachricht sein, profitiert ihr zumindest unter Android von einer neuen Suche. Sie erlaubt es euch, Nachrichten auch nach dem Datum zu finden. Das ist gut, wenn ihr eine ungefähre Ahnung habt, wann ein Gesprächspartner eine bestimmte Nachricht verschickt hat, ihr euch aber nicht mehr an den Wortlaut erinnern könnt. In diesem Artikel findet ihr alle Details zur neuen Such-Funktion in Whatsapp.

Neue Formatierungsfunktionen

Texte in Whatsapp lassen sich mit einfachen Mitteln formatieren. Bislang gab es die Möglichkeiten, Passagen zu fetten, kursiv oder durchgestrichen erscheinen zu lassen. Mittlerweile hat der Messenger neue Optionen nachgelegt. Damit sind nun auch Aufzählungen oder Stichpunkte kein Problem mehr. Darüber hinaus könnt ihr eure Nachricht auch in einer Monospace-Schriftart verschicken oder Zitate in Blöcken hervorheben. Hier verraten wir, wie ihr die neuen Formatierungsoptionen in Whatsapp nutzt.

Ein neues Design für Android

Klar, hier handelt es sich nicht um eine neue Funktion, dafür aber um eine optische Neuheit. Anfang April hatte der Messenger ein neues Design für die Android-App angekündigt. Die Menüpunkte „Chats“, „Aktuelles“, „Communitys“ und „Anrufe“ befinden sich jetzt in einer Leiste am unteren Bildschirmrand und sind damit für die Daumen besser erreichbar. Ebenfalls neu: Die Menüpunkte sind nicht mehr grün hervorgehoben. Das soll augenfreundlicher sein. Hier lest ihr alles weitere zum neuen Whatsapp-Design.

Noch mehr Whatsapp

Wer will, kann bei Whatsapp aber auch einen Blick in die Zukunft wagen. Meta veröffentlicht regelmäßig neue Funktionen als Beta-Update. Hier findet ihr acht Whatsapp-Änderungen, die ihr ausprobieren könnt. Als Bonus verraten wir, wie ihr euch fürs Beta-Programm anmelden könnt.

Ihr wollt noch mehr aus dem Messenger herausholen? Dann haben wir 29 Whatsapp-Tipps zu gängigen Funktionen für euch. Außerdem ist auch t3n jetzt auf Whatsapp vertreten. Wie ihr unseren Kanal (auch bei Threads, Mastodon und Bluesky) abonnieren könnt, verraten wir hier.