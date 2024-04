Warum Whatsapp auf vielen Smartphones bald anders aussieht

Seit eh und je unterscheidet sich die Aufmachung von Whatsapp unter iOS und Android massiv. Während unter dem Betriebssystem aus Googles Feder schon immer ein markantes Grün dominiert, ist selbiges schon seit Jahren in dieser Form nicht mehr unter iOS zu finden. In der Konsequenz mutet der Messenger aus dem Hause Meta auf Apple-Geräten deutlich moderner an, als es unter Android der Fall ist.

Jetzt sollen sich die Whatsapp-Varianten aber optisch annähern, wie unter anderem t-online.de berichtet. Zunächst wandert für diesen Zweck die Navigationsleiste vom oberen an den unteren Bildschirmrand, wo iOS-User:innen ihn längst gewohnt sind.

Whatsapp-Version 2.24.6.77 mit ersten Neuerungen bereits im Rollout

In der aktuellsten allgemein verfügbaren Android-Version von Whatsapp (2.24.6.77) sind die Menüpunkte „Chats“, „Aktuelles“ (bis vor Kurzem noch als „Status“ bezeichnet), „Communitys“ und „Anrufe“ nach unten gewandert. Laut einem Tweet von Whatsapp auf der Plattform X sollen die Funktionen so besser über den Daumen erreichbar sein.

Ein Verzicht auf das dominante Whatsapp-Grün soll zudem augenfreundlicher sein. Die Menüleiste ist nun einfach Weiß hinterlegt und erscheint dadurch vor allem frischer und zeitgemäßer.

Bisher bleibt den Nutzer:innen das Grün aber nach wie vor in der oberen Menüleiste erhalten, in der auch die Symbole für Kamera, Suche und die Einstellungen verbleiben. Laut t-online.de soll der grüne Hintergrund aber auch hier zugunsten von neutralem Weiß verschwinden; bestätigt wird diese Information von WA Beta Info, wo die Designänderungen schon im Oktober 2023 als Teil einer Betaversion entdeckt worden waren. Wann auch das Menü am oberen Bildschirmrand auf Weiß umgestellt wird, ist allerdings noch nicht klar.

Whatsapp in Blau, Pink, Lila oder Creme? Zumindest auf Apple-Geräten vielleicht bald möglich

Während Whatsapp unter Android also schrittweise dein Einsatz des typischen Grüntons minimiert, können iOS-User:innen sich bereits auf völlig abweichende Farbtöne freuen. Wie wir schon im Januar berichtet haben, hat WA Beta Info zu jenem Zeitpunkt frei wählbare Highlight-Farben in einer iOS-Betaversion des Messengers gesichtet.

Ob und wann die Funktion auch auf Android kommen könnte, ist bislang völlig unklar – erstmal dürften Android-Nutzende aber ohnehin dankbar sein, weniger Farbe in ihrem Messenger-Design zu Gesicht zu bekommen. Das Grün hat sie jetzt in der Tat lange genug in dominanter Form begleitet.

