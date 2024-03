News Artikel merken

Whatsapp bringt neue Funktion für Android: So nutzt du das Feature

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat in seinem Whatsapp-Channel eine Anleitung gepostet – denn der Messengerdienst bietet ein zusätzliches Feature in Chats. Wir erklären, was das Ganze bringt, wie du die Funktion nutzen kannst und warum sie nicht für alle neu ist.