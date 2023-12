Whatsapp belegt zu viel Speicher? So löst ihr das Problem

Es ist das typische Bild der vergangenen Jahre: Wer einmal unterwegs seinen Blick umherschweifen lässt, sieht unzählige Menschen, die auf ihr Smartphone starren und wild darauf herumtippen. Mit Sicherheit werden viele von ihnen auf Whatsapp unterwegs sein und sich mit Freunden austauschen, über ihren Job herziehen, lustige GIFs hin und her schicken oder versuchen, die Beziehung doch noch zu retten.

Anzeige Anzeige

Doch dabei verbraucht die App oft mehr Speicherplatz, als wir denken. Mit einem einfachen Trick könnt ihr diesem drohenden Platzmangel jedoch entgegenwirken.

Regelmäßige Überprüfung ist der Schlüssel

Heutige Smartphones können weit mehr als die ersten Handys. Sie sind nicht nur zum Telefonieren da, sondern bieten Platz für Textnachrichten, Apps und auch Fotos und Videos. Diese Vielzahl an Inhalten kann schnell zu Speicherplatzproblemen führen. Daher ist es ratsam, regelmäßig den Speicherplatz des Geräts zu überprüfen und unnötige Dateien zu entfernen, um Platz für neue Inhalte zu schaffen.

Anzeige Anzeige

Unterschiede zwischen iOS und Android

Gerade Fotos und Videos nehmen oft unauffällig viel Speicherlatz ein, weil alles, was bei Whatsapp empfangen wird, neben dem Chat zusätzlich in der Galerie gespeichert wird. Unter iOS lässt sich dieser doppelte Speicherverbrauch leicht beheben. Dafür muss in den Whatsapp-Einstellungen lediglich der Punkt Chats ausgewählt und die Option In Aufnahmen speichern deaktiviert werden.

Android-User müssen einen etwas anderen Weg gehen. Für sie gibt es leider keine direkte Option, um zu verhindern, dass Whatsapp Medien in der Galerie abspeichert. Doch auch hier gibt es einen Trick, um Ordnung zu schaffen. Ebenfalls im Chat-Reiter in den Einstellungen gibt es die Option Sichtbarkeit von Medien. Hier kann dann die Option Neu heruntergeladene Medien in der Galerie deines Telefons anzeigen deaktiviert werden und schon werden Whatsapp-Medien nur noch im Chat angezeigt, ohne die Galerie zu überfüllen.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema