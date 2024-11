Ein beliebter Apple-Adapter wird anscheinend eingestellt

Wenn die Gerüchte wahr sind, dann ist es das Ende einer Ära: der Lightning-auf-3,5 Millimeter-Kopfhöreradapter soll laut Macrumors endgültig aus den Läden und Online-Stores verschwinden. Die letzten Vorräte können jetzt noch aufgekauft werden.

Seit Apple gezwungenermaßen auf einen USB-C-Port als offiziellen Anschluss umgesattelt hat, dürfte das auch das langsame Aus für weitere Lightning-Adapter bedeuten. Einige davon sind schon jetzt restlos ausverkauft.

Apple: Lightning-Kopfhörer-Adapter bald nicht mehr erhältlich

Wie man bei Macrumors festgestellt hat, ist der Lightning-auf-3,5 Millimeter-Kopfhöreradapter seit Kurzem in Apples US-Online-Store und in vielen weiteren Ländern der Welt vergriffen. Auch in Deutschland ist der Bestand bereits aufgebraucht.

Erhältlich ist der Adapter bislang noch in Frankreich, Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Allerdings gilt wahrscheinlich auch hier: nur solange der Vorrat reicht.

Offenbar ist auch nicht geplant, dass das praktische Gadget, das zuletzt zum Preis von 10 Euro verkauft wurde, nachproduziert wird. Wer also nach wie vor ein iPhone oder iPad mit Lightning-Anschluss besitzt und es gerne auch in Zukunft noch per 3,5-Millimeter-Aux-Kabel mit Audioausgaben wie Lautsprechern oder Kopfhörern verbinden möchte, muss sich entweder jetzt auf Umwegen einen Adapter besorgen, oder kann bald nur noch gebrauchte Stecker kaufen.

Ende nach 8 Jahren: Der Lightning-auf-3,5 Millimeter-Kopfhöreradapter

Erstmals wurde der Lightning-auf-3,5 Millimeter-Kopfhöreradapter 2016 mit den iPhone-7-Modellen ausgeliefert, damals als kostenloses Extra. Diese iPhone-Serie hatte nämlich erstmals keinen eigenen Kopfhöreranschluss mehr.

Seit dem 2018 erschienenen iPhone XS war das Gadget dann nicht mehr standardmäßig beim Kauf enthalten, konnte aber separat gekauft werden. Die 8 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte des beliebten, kleinen Adapters findet jetzt wohl ein Ende.

USB-C-Anschluss: Apple stellt auch weitere Lightning-Adapter ein

Mit der iPhone-15-Reihe aus dem Jahr 2023 wurde der Lightning-Anschluss durch USB-C ersetzt. Verantwortlich dafür ist ein EU-Beschluss, der Apple dazu gezwungen hat, seine Geräte ab Ende 2024 an den Standard anderer Hersteller anzupassen.

Bislang produziert Apple mit dem iPhone 14, dem iPhone 14 Plus und dem iPhone SE noch drei Modelle mit Lightning-Anschluss, wird diese aber voraussichtlich nächstes Jahr einstellen. Damit – und mit dem Siegeszug von Bluetooth-Kopfhörern – wird der Adapter dann wohl zunehmend überflüssig.

Allerdings ist der Lightning-Anschluss auch noch nicht völlig verschwunden.

Wer noch Adapter braucht, sollte sich jetzt beeilen, denn auch Gadgets sind schon ausverkauft und werden wohl keinen Nachschub erhalten, so zum Beispiel der Lightning-auf-VGA-Adapter, der als Anschluss für ältere Beamer und Bildschirme dient.

