Wie Arbeitnehmer sich trauen, was zu sagen – und wie Microsoft gehackt wurde

Ist es Größenwahn, Ausdruck einer Marotte oder schlicht heiße Luft? Elon Musk soll an einem allgemeinen KI-Modell arbeiten, in der Fachsprache als Singularität bekannt. Dazu will er Daten von Twitter und Tesla zu einem riesigen Trainingsdatensatz verbauen und aus verschiedenen Firmen eine machen.

So kamen Hacker angeblich an Microsofts Signaturschlüssel

Die chinesische Hackergruppe Storm-0558 erlangte Zugriff auf einen wertvollen Signaturschlüssel von Microsoft. Jetzt hat das Unternehmen in einem Blogbeitrag die Hintergründe dieses Sicherheitsvorfalls enthüllt. Der Angriff erfolgte offenbar über das Konto eines Microsoft-Ingenieurs, das den Hackern Zugriff auf einen versehentlich erstellten Crash-Dump ermöglichte, der den sensiblen Schlüssel enthielt. Dabei soll der Ursprung des Fehlers bereits zwei Jahre zurückliegen.