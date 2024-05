News

Wie die Ghostbusters: So will die britische Polizei Flüchtige auf E-Bikes und E-Scooter stoppen

Bereits in einigen Monaten könnte die britische Polizei mit einer Waffe ausgestattet werden, die Cineasten an den Hollywood-Film Ghostbusters erinnern wird. Das Gerät wird in einem Rucksack getragen und feuert elektromagnetische Impulse.