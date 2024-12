Wie Funko Pops dafür gesorgt hat, dass eine beliebte Indie-Gaming-Plattform offline gehen musste

Unter Fans von Indie-Games ist itch.io beliebt. Auf der Plattform können User:innen eigene Spiele hochladen, hosten und die Games anderer herunterladen. Auch Assets, Comics und Musik gibt es auf itch.io. Regelmäßig veranstaltet der Betreiber sogenannte Game Jams, bei denen Indie-Entwickler:innen Spiele innerhalb eines Zeitlimits über ein bestimmtes Thema erstellen. Doch am Sonntag, dem 8. Dezember, war die Webseite komplett offline. Dahinter steckte allerdings kein gewöhnlicher Softwarefehler.

Wie itch.io kurzfristig offline genommen wurde

Denn verantwortlich dafür ist – zumindest in Teilen – Funko, das Unternehmen hinter den berühmten Popkultur-Figuren, den Funko Pops. So habe ein KI-angetriebenes Markenschutztool des Herstellers die Webseite fälschlicherweise gemeldet. Der Domain-Registrar von itch.io, iwantmyname, habe daraufhin die Seite automatisch offline genommen. Das erklärt der Betreiber Leaf Corcoran erkennbar wütend auf Bluesky und X.

Auf Hacker News geht Corcoran genauer auf die Hintergründe ein. Demnach sei das Markenschutztool Brandshield auf eine Fanseite für Funko Fusion, ein Videospiel des Herrstellers mit den berühmten Figuren, auf itch.io aufmerksam geworden. Die Seite hat Links zur offiziellen Website und Screenshots des Spiels angegeben, wodurch die Brandshield-Software vermutet der Betreiber, die Seite als Phishing-Versuch erkannte.

Um die „unbefugte“ Nutzung der Marke auf der Seite unterbinden, seien automatisch Berichte an den Hoster und Registrar gesendet worden. Während Corcoran die Reports bearbeitete und die Funko-Fanseite offline nahm, reagierte der Registrar nicht. „Ich nehme an, dass niemand auf deren Seite das Ticket geschlossen hat, wodurch es in ein automatisches System zur Deaktivierung der Domäne nach einer bestimmten Anzahl von Tagen überging“, so der itch.io-Betreiber.

Auf X verteidigt sich Brandshield, dessen Software itch.io im Namen von Funko gemeldet hat. Das Tool des Herstellers wird für den Online-Markenschutz eingesetzt. Mithilfe von KI soll die Software Markenrechtsverletzungen, Phishing-Versuche, Markenmissbrauch und Fälschungsaktivitäten schneller erkennen und melden. In dem Statement auf X behauptet das Unternehmen, keine Schuld an dem Abstellen der Seite zu haben: „Wir haben den Verstoß festgestellt und gemeldet und die Löschung der fraglichen URL beantragt – nicht der gesamten Domain.“

Der Domain-Registrar iwantmyname hat sich nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Polygon berichtet, dass die Seite vom 8. auf den 9. Dezember für die meisten Nutzer:innen offline gegangen war. Mittlerweile ist die itch.io wieder voll funktionstüchtig.

