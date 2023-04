Wird Wikipedia künftig von künstlicher Intelligenz befüllt?

Wikipedia-Gründer Jimmy Wales denkt momentan darüber nach, ob und wie eine künstliche Intelligenz der Online-Enzyklopädie dabei helfen könnte, Inhalte zu erstellen. Hier sieht er große Chancen, die KI stehen aber noch vor einigen Problemen.

Zu dem Thema äußerte sich Wales in einem Interview mit dem Evening Standard. Demnach ist das Thema KI zum Erstellen von Inhalten bereits länger ein Thema in der Wikipedia-Community. Wales sagte Folgendes:

„Die Diskussion in der Wikipedia-Community, die ich bisher gesehen habe, ist: […] die Leute sind vorsichtig in dem Sinne, dass wir uns bewusst sind, dass die bestehenden Modelle nicht gut genug sind, aber auch fasziniert, weil es so aussieht, als gäbe es hier viele Möglichkeiten.“

„Ich denke, wir sind noch weit entfernt von: ‚ChatGPT, bitte schreibe einen Wikipedia-Eintrag über das Empire State Building‘, aber ich weiß nicht, wie weit wir davon entfernt sind – sicherlich wir dem näher, als ich vor zwei Jahren gedacht hätte“, sagte er weiter.

KI haben noch ihre Probleme

KI, die Texte generieren können, sind noch weit entfernt davon, einwandfrei zu arbeiten. Als eines der größten Probleme für Wikipedia nennt Wales, dass sie sich hin und wieder Fakten einfach ausdenken oder sich widersprechen.

„Ich habe ChatGPT gefragt, ob ein Flugzeug in das Empire State Building abgestürzt ist. Es sagte nein, kein Flugzeug ist in das Empire State Building abgestürzt“, berichtet Wales.

Danach sagte ChatGPT, dass es ein berühmtes Gebäude in New York gebe, in das ein B25-Bomber abgestürzt sei. Der Chatbot äußerte sich hier sehr vage und faktisch nicht korrekt. Für den Wikipedia-Gründer ist es darum ausgeschlossen, dass die KI in diesem Zustand Artikel für Wikipedia schreibt.

KI kann trotzdem helfen

Nur weil KI wie ChatGPT momentan eigenständig noch keine Artikel für Wikipedia schreiben können, bedeutet das nicht, dass der Chatbot komplett nutzlos für die Online-Enzyklopädie ist.

Eine KI könnte dabei helfen, Content-Lücken auf der Website zu identifizieren. Sie kann die Website analysieren und mit Informationen aus dem Rest der Welt abgleichen. Daraufhin kann sie vorschlagen, zu welchen Themen neue Wikipedia-Artikel Sinn machen würden.

