Windows 11 23H2 bringt eine Miniversion von Teams – und was noch?

Das Update 23H2 für Windows 11 wurde mit viel Erwartung angekündigt und sollte ursprünglich das größte Feature-Update des Jahres werden. Nun, da es endlich da ist, bringt es allerdings nur zwei größere Features mit sich.

Der Grund für diese schmale Ausbeute liegt darin, dass die meisten der Features, die ursprünglich in der 23H2-Version enthalten sein sollten, bereits als Update für die vorherige Version 22H2 veröffentlicht wurden.

Habt ihr das schon installiert, bleiben für das offizielle Update auf die „große“ neue Version nur noch zwei nennenswerte Neuerungen übrig. Obwohl die Aktualisierung in den kommenden Monaten automatisch ausgerollt werden soll, zeigen wir euch weiter unten, wie ihr den Vorgang etwas beschleunigen könnt, um schneller in den Genuss der neuen Features zu kommen.

Das sind die neuen Features

Bevor wir auf das Prozedere des Updates eingehen, werfen wir einen Blick auf die Features, die im offiziellen 23H2-Update enthalten sind. Ein interessantes Update betrifft Microsoft Teams.

Die Chat-App wird durch dieses Update quasi zu einer kostenlosen Version von Microsoft Teams umgewandelt, wie das Unternehmen in einem Post mitteilte. Diese Version wird standardmäßig in der Taskleiste angeheftet, kann aber bei Bedarf ebenso einfach wieder entfernt werden.

Es handelt sich hierbei um eine Art Miniversion von Teams, mit der ihr im Handumdrehen Chats und Videocalls starten könnt. Wenn ein Smartphone verknüpft ist, wird zudem die Möglichkeit geboten, SMS zu verschicken.

Ein besonderes Highlight stellt das Widget namens Teams Play Together dar. Mit diesem könnt ihr euch eure Freunde als Video-Overlay über dem Spiel, das ihr gerade spielt, anzeigen lassen.

Aus Apps werden System-Apps

Bislang waren System-Apps am gleichen Ort untergebracht wie alle anderen Apps auch. Mit dem neuen Update ändert sich dies jedoch: Sie wandern nun in die Einstellungen, genauer gesagt in den Bereich „System“, und dann weiter zu „Systemkomponenten“. Apps wie die Xbox Game Bar, der Microsoft Store oder Phone Link zählen jetzt zu den System-Apps.

Falls ihr keine Eile habt, wird das Update in den kommenden Monaten automatisch auf eurem System landen. Wer jedoch nicht warten möchte, hat die Möglichkeit, die Option „Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald diese verfügbar sind“ zu aktivieren und dann nach neuen Updates zu suchen, wie Microsoft erläutert.

Doch auch diese Einstellung ist keine Garantie für einen sofortigen Zugang zum Update. Sollten inkompatible Apps oder Probleme mit dem Rechner erkannt werden, kann Microsoft das Update auch dann noch zurückhalten.

