Windows 11 bekommt iMessage-Unterstützung

Während Android-User:innen bereits seit einiger Zeit die Funktionen nutzen können, fehlte iPhone-Nutzer:innen bisher eine ähnliche Möglichkeit, um über ihren PC in Kontakt mit Kolleg:innen, Freund:innen und Familie zu bleiben. Doch das soll sich nun ändern.

Was iMessage unter Windows alles kann

Microsoft hat den Phone Link für iOS nun weltweit für alle Windows-11-Kund:innen freigegeben. Dadurch wird die Zusammenarbeit beider Systeme deutlich erleichtert: iPhone-Nutzer:innen haben die Möglichkeit, direkt von ihrem Windows-PC aus Anrufe zu tätigen und anzunehmen, iMessages zu senden und zu empfangen, auf die iOS-Kontaktliste zuzugreifen und Benachrichtigungen zu sehen. Die App ist weltweit für alle Windows-11-Kund:innen verfügbar.

Nicht alle Funktionen verfügbar

Die Smartphone-Link-App von Microsoft ermöglicht es iPhone-Nutzer:innen, iMessage direkt am Windows-PC zu nutzen. Besonders praktisch ist die Integration in die Windows-Benachrichtigungen.

Jedoch ist eine Bluetooth-Verbindung zwischen iPhone und Windows-PC Voraussetzung. Wenn man später eine Nachricht empfängt und zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem PC verbunden ist, ist die Nachricht nicht sichtbar.

Der Gesprächsverlauf wird am Windows-PC nicht vollständig angezeigt und derzeit können SMS und iMessage nicht unterschieden werden, da alle Nachrichten dieselbe Farbe haben. Leider kann man auch nicht an Gruppen-Chat-Konversationen teilnehmen und auch keine Bilder oder Videos senden oder empfangen. Obwohl die Umsetzung derzeit noch weit von perfekt entfernt ist, ist es dennoch ein Schritt in die richtige Richtung.

iMessage nur für Windows 11

Die iMessage-Funktion soll laut Microsoft tatsächlich nur für Windows-11-Nutzer:innen zur Verfügung stehen, was für Windows-10-Nutzer:innen eine Einschränkung bedeutet. Das Tool funktioniert auch nicht mit iPads.

Wer also weiterhin Windows 10 nutzt, müsste entweder ein Upgrade auf Windows 11 durchführen, sofern sein PC die Systemvoraussetzungen erfüllt, oder auf andere Lösungen zur Datenübertragung zwischen iPhone und Windows-PC zurückgreifen.

