Windows 11: Microsoft will euch beim Stromsparen helfen

Wenn der Akku am Smartphone zur Neige geht, man aber keine Steckdose in der Nähe hat, ist der logische Schritt, den Stromsparmodus zu aktivieren. Einen solchen gibt es auch für Notebooks mit Windows 11. Dennoch arbeitet Microsoft an einer neuen „Energy Saver“-Option. Das verrät das Unternehmen in einem Blogeintrag.

Anzeige Anzeige

Windows 11 ermöglicht Energiesparen auf Knopfdruck

Dieser wörtlich übersetzte Energiesparer soll den bestehenden Stromsparmodus erweitern und die Akkulaufzeit von Notebooks verlängern. Wie auf dem Smartphone schränkt die Funktion dafür stromhungrige Hintergrundprozesse ein. Ist sie aktiviert, büßt ihr also etwas an Leistung ein.

Das klappt übrigens nicht nur am Notebook, sondern auch am PC. Auf diese Weise könnte der Modus dazu beitragen, Stromkosten einzusparen, wenn ihr die maximale Leistung aktuell nicht benötigt – ihr also zum Beispiel gerade kein ressourcenhungriges Triple-A-Game zockt.

Anzeige Anzeige

Den neue Energiesparmodus könnt ihr direkt über die Schnelleinstellungen in der Taskleiste ein- und ausschalten. Notebook-Besitzer:innen können ihn aber auch so konfigurieren, dass er sich automatisch aktiviert, sobald das Gerät einen bestimmten Akkustand erreicht hat.

Bis es so weit ist, kann es aber noch etwas dauern. Den Modus bekommen zunächst Windows-Insider:innen zur Verfügung gestellt, die Updates über den Canary-Kanal erhalten. Dabei handelt es sich um eine Vorschauversion, die Microsoft bereitstellt, obwohl sie sich noch in der Entwicklung befindet. Entsprechend kann die Funktion noch Fehler enthalten oder es aus diversen Gründen doch nicht in ein fertiges Update schaffen.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema Microsoft Notebooks Windows Laptop