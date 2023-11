Windows 10 bald mit Copilot: Neues Leben für deinen alten PC?

In Windows 11 gehört der Copilot seit dem Update auf Windows 23H2 fest zum Programm. Der smarte Helfer auf Basis von generativer künstlicher Intelligenz kann etwa Internetseiten zusammenfassen, Texte erstellen oder Einstellungen ändern. Für Windows 10 gab es den Copilot dagegen bislang nicht. Microsoft will das bald ändern.

So funktioniert Copilot in Windows 10

Darauf deuteten schon Gerüchte hin. Jetzt macht das Unternehmen die Information in einem Blogeintrag offiziell. Wie in Windows 11 könnt ihr den Copilot über einen Button ganz rechts an der Taskleiste aufrufen. Die Funktion steht dann in Form einer Randspalte zur Verfügung. Anfragen tippt ihr über ein kleines Sprechfeld ein. Alternative klickt ihr auf das Mikrofonsymbol und formuliert euren Prompt. Funktionale Unterschiede zur Windows-11-Variante dürfte es nicht geben.

Damit der Copilot funktioniert, muss euer PC oder Notebook zwei kleine Anforderungen erfüllen. Das Gerät muss laut Microsoft über vier Gigabyte Arbeitsspeicher verfügen und einen Bildschirm haben, der Inhalte mindestens in HD-Auflösung (720p) anzeigt.

Außerdem sollen zunächst Teilnehmer:innen am Insider-Programm davon profitieren. Ihnen rät Microsoft, auf die am 16. November erschienene Version mit der typisch kryptischen Bezeichnung 19045.3754 (KB5032278) zu aktualisieren und die automatischen Updates zu aktivieren. Dann erhalten sie automatisch Zugriff, sobald der Copilot zur Verfügung steht.

Über diesen Link könnt ihr euch bei Microsoft als Insider registrieren. Aber Achtung: Dann ladet ihr frühe Versionen der Microsoft-Updates herunter, die zwar vorab Zugriff auf neue Funktionen bieten, aber auch noch Fehler enthalten könnten. Auf eurem Hauptarbeitsgerät solltet ihr diese Updates vorsorglich besser nicht installieren.

Trotz Copilot ist bald Schluss

Dass der Copilot bald auch in Windows 10 verfügbar sein wird, verdanken Nutzer:innen laut Microsoft dem positiven Feedback zur Windows-11-Version. Ein Grund könnte auch die Verteilung des Betriebssystems sein. Laut Statscounter liefen im Oktober 2023 noch rund 69 Prozent aller PCs und Notebooks weltweit mit Windows 10. Steam registriert zuletzt sogar einen Zuwachs an Windows-10-Nutzer:innen. Demnach läuft das System auf 65,58 Prozent der Zockermaschinen – ein Anstieg um 7,61 Prozent.

Am nahenden Support-Ende für Windows 10 soll die Integration von Copilot nichts ändern, heißt es weiter bei Microsoft. Ab dem 14. Oktober 2025 ist also definitiv Schluss.

Offen bleibt auch, wann der Copilot in Windows in der Europäischen Union verfügbar sein wird. Offiziell ist die Funktion hierzulande derzeit nicht verfügbar. Sie lässt sich aber über einen Trick aktivieren.