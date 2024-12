Windows 11 im Retro-Look: Mit diesem Tool verwandelt ihr es blitzschnell in Windows XP

Microsoft arbeitet immer noch daran, Nutzer:innen von Windows 11 zu überzeugen. Zuletzt hab es deshalb immer wieder nervige Werbeeinblendungen zum neuen Betriebssystem in Windows 10. Spätestens 2025 werden einige Windows-10-Nutzer:innen aber ein Upgrade durchführen müssen. Dann endet nämlich der Support für das alte Betriebssystem. Auch wenn es noch Mittel und Wege gibt, Windows 10 auch nach 2025 weiterzunutzen, solltet ihr euch mittelfristig auf den Umstieg einstellen.

Anzeige Anzeige

Windhawk: Windows 11 wie ihr es möchtet

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Den Wechsel zu Windows 11 kann euch das Programm Windhawk erleichtern. Die Entwickler:innen hinter dem Tool beschreiben dieses als „Marktplatz für Windows- und Programmanpassungen“. Und diese Beschreibung trifft es ziemlich gut. Ihr ladet euch über die Website im Grunde einen Mod-Manager herunter. Die eigentlichen Modifikationen findet ihr dann innerhalb des Programms über die Suche.

Diese Modifikationen stammen aus der Windhawk-Community. Jede Mod wird als Open-Source-Code auf Github veröffentlicht und kann dann von allen Nutzer:innen heruntergeladen werden. So gibt es etwa den „Windows 11 Start Menu Styler“. Habt ihr diesen installiert, könnt ihr das Startmenü von Windows 11 anpassen. Entweder ihr verpasst dem Startmenü den bekannten Windows-10-Look oder geht noch weiter zurück, indem ihr das Menü wieder wie unter Windows XP aussehen lasst.

Anzeige Anzeige

Neben diesen klassischen Optionen stehen auch noch viele weitere Presets mit Anpassungen zur Verfügung, die den Windows-11-Look beibehalten, aber leicht verbessern. Ähnliche Windhawk-Mods gibt es für nahezu alle Bereiche von Windows 11: die Taskbar, Systembenachrichtigungen, Ordner und auch Kontextmenüs.

Zu den optischen Anpassungen gesellen sich außerdem noch Funktionsänderungen. So könnt ihr etwa eine Mod installieren, mit der Maus über der Taskbar hovern und dann über das Mausrad zwischen den Programmen wechseln könnt. Eine andere Anpassung verbietet es Games, euren Cursor zu verstecken. Gerade bei solchen Modifikationen in Windhawk solltet ihr aber vorsichtig sein. Sobald ihr etwas an Windows verändert, könnten es Anti-Cheat-Programme als Eingriff in das System sehen, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Anzeige Anzeige

Kennt ihr diese alten Programme noch?

11 Bilder ansehen Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Windows