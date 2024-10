KI-Anwendungen von Microsoft: Nutzen wir bald Windows Intelligence?

Apple wirbt schon länger mit seiner Apple Intelligence und einer Bandbreite smarter Tools. Windows hingegen setzt auf den KI-Assistenten Copilot und seine Integration in den geballten Anwendungs-Kosmos. Ein Nutzer auf X fand jetzt heraus, dass der Techkonzern zukünftig auf eine sehr ähnliche Begriffsbezeichnung Intelligence wie Apple setzen könnte.

Anzeige Anzeige

Der X-Nutzer postete im Oktober einen Screenshot einer AppPrivacy.adml-Datei. Dort ist der Begriff Windows Intelligence klar erkennbar. Es könnte sich dabei um eine neue KI-Anwendung handeln. Laut dem Magazin Windows Latest ist der Code dafür gedacht, die Kontrolle von Programmen mit KI-Funktionen in Windows 11 Version 12H2 und neueren Versionen festzulegen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Konkret bedeutet der Code laut Windows Latest drei mögliche Optionen. Microsoft will die Nutzer entscheiden lassen, welche Apps auf KI-Hilfe zugreifen können. Es könnte auch bedeuten, dass bestimmte Apps dazu gezwungen werden, immer Zugriff auf KI zu haben. Der Code könnte aber auch die Verwendung von KI durch bestimmte Apps blockieren – auch gegen den Willen des Nutzers.

Anzeige Anzeige

Das Besondere ist aber nicht der Code, sondern der Begriff Windows Intelligence selbst, der dem Apple-Pendant ziemlich nahekommt. Windows benutzte den Begriff Windows Intelligence für spezielle Sicherheitsupdates in der Vergangenheit, doch in diesem Fall spielt der Bezug zur KI eine Rolle. Schon am Anfang des Jahres soll die Bezeichnung Windows AI zum ersten Mal in einer Guideline aufgetaucht sein. Windows Latest vermutet deshalb, dass es sich um einen neuen Marketing-Trick handeln könnte.

Windows 10: Bis Oktober 2025 habt ihr noch Support

Wer noch wie 61 Prozent aller Nutzer auf Windows 10 setzt, sollte sich bald mit dem Gedanken eines Upgrades beschäftigen. Denn der Support dieser Windows-Version wird bald auslaufen. Microsoft kündigte an, dass am 14. Oktober 2025 ein Schlussstrich gezogen wird. So heißt es: „Wenn Sie einen älteren PC haben, empfehlen wir Ihnen, zu Windows 11 zu wechseln, indem Sie einen neuen PC kaufen. Hardware und Software haben sich stark verbessert, und die heutigen Computer sind schneller, leistungsfähiger und sicherer“. Wer mehr zum neuen Windows 11 24H2-Update erfahren möchte, kann das hier nachlesen.

Anzeige Anzeige

13 Gaming-Franchises von Microsoft, die eine Milliarde Dollar Wert sind

13 Bilder ansehen 13 Gaming-Franchises von Microsoft, die 1 Milliarde Dollar wert sind Quelle: Xbox Game Studios

Mehr zu diesem Thema