Windows 11 zeigt nun Werbung in der Wetter-App – so werdet ihr sie wieder los

Werbeanzeigen in der Wetter-App. (Screenshot: t3n)

Microsoft hat begonnen, nach und nach Werbung in Windows 11 einzuführen. Ihr findet diese zum Beispiel im Startmenü oder sogar in den Systemeinstellungen. Jetzt taucht Werbung auch in der nativen Wetter-App von Windows 11 auf.

Anzeige Anzeige

Diese ist seit einem serverseitigen Update vorhanden. Die Windows Wetter-App basiert auf Edge Web-View, was bedeutet, dass sie Webinhalte in einem nativen Windows-Fenster anzeigt. Die Werbeanzeigen in der App stammen daher eigentlich von msn.com/weather.

Werbung stammt aus dem Netz

In der Wetter-App seht ihr zwei verschiedene Anzeigen an der rechten Seite, dazwischen die Anzeige für Sonnen- und Mondaufgangs- sowie -untergangszeiten. Da die Anzeigen aus dem Web stammen, aktualisieren sie sich, wenn die App refreshed wird. In einem Beispiel wird Daytrading von Jörg Wontorra beworben und mit der anderen Anzeige eine dänische Diät-Pille.

Anzeige Anzeige

Im Gegensatz dazu bewirbt Windows-Werbung im Startmenü und in den Systemeinstellungen nur Windows-Produkte. Die Werbung in der Wetter-App scrollt außerdem mit, wenn ihr in der App herunterscrollt, wodurch sie etwas aggressiver wirkt als die anderen Anzeigen im Betriebssystem.

So werdet ihr die Werbung wieder los

Momentan gibt es einen relativ einfachen Trick, um die Werbung in der Wetter-App wieder loszuwerden. Wenn ihr das Fenster kleiner macht, verschwindet die Werbung einfach.

Anzeige Anzeige

Laut Windows Latest passiert das, wenn das Fenster eine Pixeldichte von unter 1080p hat. Selbstverständlich müsst ihr dann auch damit leben, dass das Fenster auf dem Monitor kleiner angezeigt wird.

So sahen die ersten Logos bekannter Tech-Marken aus:

10 Bilder ansehen So sahen die ersten Logos bekannter Tech-Marken aus Quelle: Nintendo

Mehr zu diesem Thema