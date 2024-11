Spiele und Tools aus den 90ern nutzen: Hier läuft Windows 3.11 im Browser

Obwohl schon vor über 30 Jahren veröffentlicht, scheint Windows 3.11 noch immer im Einsatz zu sein, wie eine Stellenanzeige der Deutschen Bahn von Anfang 2024 zeigt. Es schadet also sicher nicht, sich einmal mit den Anfängen der modernen Microsoft-Betriebssysteme auseinanderzusetzen – und sei es nur aus Retro-Interesse.

Windows 3.11 im Browser ausprobieren

Auf der Website pieter.com kann man Windows 3.11 im Browser ausprobieren. Dort lassen sich etwa Tools und Anwendungen wie Notepad und Paintbrush im File-Manager auswählen. Freilich gibt es dort auch Spiele wie Tetris, Doom oder Prince of Persia.

Sogar Simcity 2000 und den guten alten Minesweeper finden sich in der virtuellen Umgebung. Wer sich genauer umschaut, kann sogar eine Björk-MP3 entdecken.

Animierte Fenster im Bildschirmschoner

Sogar an den Bildschirmschoner, bei dem Fenster auf die Nutzer:innen zurauschen, hat der Entwickler Pieter Mouthaan gedacht. In einem TXT-Dokument erklärt Mouthaan, er habe jede Menge „Zeug“ vorinstalliert, mit dem die Nutzer:innen ihren Spaß haben könnten.

Und wer wollte nicht schon immer einmal den Netscape-Navigator ausprobieren? Mit dem Uralt-Browser kann man allerdings nur die lokal gehostete Website des Entwicklers ansteuern.

Netzwerkverbindung als Ziel

Die Verbindung zu einem Netzwerk ist ihm noch nicht gelungen, räumt Mouthaan ein. Er arbeite aber weiter daran. Diese Verbindung hinzubekommen, sei klares Ziel seines Hobbyprojekts.

Windows 3.11 ist übrigens Ende 1993 als erweiterte Fassung von Windows 3.1 (für Workgroups) veröffentlicht worden. Umgesetzt wurden dabei Verbesserungen an der Netzwerksoftware. Außerdem wurden Netzwerk- und Festplattenzugriff deutlich beschleunigt.

Windows 3.1 und seine Erweiterungen haben echte Neuerungen in die Windows-Welt gebracht, wie Drag an Drop sowie die Tastenkombinationen Strg plus X, plus C und plus V für die Zwischenablage Operationen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen. Außerdem brachten sie Flexibilität, Stabilität und einfachere Programmierung für eine breitere Nutzer:innenbasis.

Entwicklung 2001 eingestellt

Die Entwicklung von Windows 3.1 wurde Ende 2001 eingestellt. Interessanterweise konnten Gerätehersteller Windows für Workgroups 3.11 noch bis November 2008 lizenzieren.

6 Bilder ansehen Tech-Nostalgie aus den 90ern Quelle: Shutterstock/Vladimir Sukhachev

Schon 2017, anlässlich des 25. Jahrestages des Windows-3.1-Releases, hatte übrigens The Internet Archive eine im Browser nutzbare, emulierte Version des Betriebssystems veröffentlicht. Mittlerweile scheint diese aber nicht mehr zu funktionieren.