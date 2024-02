Windows: So kannst du deine Fotos in der Standard-App „magisch“ mit KI aufbessern

Mit diesem Beispielbild eines Hundes an der Leine demonstriert Microsoft die neuen Fähigkeiten des Bildbearbeitungstools. (Screenshot: Microsoft)

Bereits in der Vergangenheit wurde die Fotos-App von Windows mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die mithilfe von künstlicher Intelligenz unter anderem den Hintergrund verschwimmen lassen oder Bildelemente entfernen und ersetzen konnten.

Mit der Einführung von „Generative Erase“ bietet Microsoft nun ein weiteres KI-Tool an, das auf dem Spot-Fixierungswerkzeug basiert und es den Benutzern ermöglicht, gezielt Objekte auf Fotos zu korrigieren oder zu entfernen.

KI zaubert Dinge im Handumdrehen weg – so geht’s:

Einfach den Bereich markieren und mit nur wenigen Klicks ist die Leine um den Hals des Hundes fast wie von Zauberhand verschwunden – so in etwa erklärt Microsoft in einem Blogbeitrag seine neue Bearbeitungsfunktion für Fotos, die auf künstlicher Intelligenz basiert.

Mithilfe des neuen Tools lassen sich Elemente auf den Bildern freistellen, durch andere Objekte ersetzen und Hintergründe automatisch blurren. Im Vergleich zu Spot-Fix erzeugt „Generatives Löschen“ ein realistischeres Ergebnis, auch wenn größere Objekte aus dem Foto entfernt werden.

Dank KI: Nur wenige Klicks bei Bildbearbeitung erforderlich

Dass es so einfach mit der Bildbearbeitung geht, liegt vor allem daran, dass es nicht notwendig ist, die Umrisse der Hundeleine durch mühsames Klicken auf die Linie genau zu markieren. Man muss stattdessen nur grob auswählen, das Objekt wird automatisch erkannt. Der Vorgang erinnert ein wenig an Googles magischen Radierer und das Entfernen-Werkzeug aus Photoshop.

Um ein Element zu löschen, musst du nur auf „Bild bearbeiten“ klicken und die Option „Löschen“ auswählen. Danach einfach über die Objekte oder Bereiche streichen, die du entfernen möchtest – fertig! Um das gewünschte Maß an Präzision zu erreichen, passe die Pinselgröße an.

Die KI kann außerdem den freigewordenen Bereich durch einen neuen Inhalt ersetzen – im Beispielfall von Microsoft das Fell des Hundes.

„Generative Erase“ ist laut Microsoft nun in der Windows-Fotos-App für Arm64-Geräte und für Windows 10 und 11 verfügbar.

