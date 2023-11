Diese Windows-Tastenkürzel sind absolut unnötig

Tastaturkürzel können hilfreich sein. Mit der passenden Kombination lassen sich wichtige Aktionen schnell durchführen, und zack, gleitet man mit einer Rekordgeschwindigkeit über den Bildschirm. Microsoft-Profis können so schnell Dateien, Texte und Bilder kopieren und einfügen oder mit flinken Tasteneingaben Fenster öffnen und schließen. Für eigene routinierte Handgriffe kannst du dir sogar selbst Tastaturkürzel erstellen. Für die sterblichen Windows-User:innen sind die voreingestellten Shortkeys für das Microsoft-Betriebssystem mehr als ausreichend. Aber auch hier finden sich einige skurrile und unnötige Abkürzungen.

Mit einfachem Tastaturbefehl zu Linkedin?

Der erste Shortkey besteht aus ganzen fünf (!) Tasten: [Strg] + [Alt] + [Shift] + [Windows-Taste] + [L]. Geschafft? Dann hast du jetzt herausgefunden, wohin dich das erste Kürzel führt: auf die Linkedin-Website in einem neuen Browser. Wenn du also in Turbogeschwindigkeit deinen Job auf der Plattform updaten möchtest, weißt du, wie. Viel verwendet wird das Tastaturkürzel nicht, denn in der Zeit, in der die meisten die ganzen fünf Tasten auf der Tastatur gefunden und gedrückt haben, ist es fast einfacher, sich ein Lesezeichen im Browser zu setzen.

Der Grund für das absurde Kürzel ist einfach: 2016 hat Microsoft die Karriereplattform Linkedin gekauft. Das Software­unternehmen nutzt häufig seine Vorrangstellung, um eigene Produkte „zentraler“ zu platzieren. Dadurch kommen auch andere wilde Kombinationen zustande.

Was ist Yammer?

Das nächste Tastenkürzel ist besonders eigenartig. Mit [Strg] + [Alt] + [Shift] + [Win] und dem Buchstaben [Y] wird die Website Yammer.com aufgerufen – ja, Yammer. Wenn du keine Ahnung hast, was das ist und was es mit Microsoft zu tun hat, bist du nicht allein. Yammer war ein Microblogging-Dienst, der dem heutigen Microsoft Teams ähnelt. Heute ist aus Yammer bei Microsoft Viva Engage geworden. Die Plattform ähnelt vom Look her eher Facebook und soll als soziales Netzwerk für Unternehmen fungieren. Gott sei dank weißt du jetzt nicht nur, was Yammer ist, sondern auch, wie du schnellstmöglich dahin kommst.

Schnell zu Windows Drive

Eine weitere ähnliche Tastenkombination führt dich zu Onedrive. Mit [Strg] + [Alt] + [Shift] + [Win] und dem Buchstaben [D] kannst du im Explorer ein neues Onedrive-Fenster öffnen. Viele Nutzer:innen versuchen bislang, den Cloud-Dienst von Microsoft zu ignorieren. Letztens erst beschwerten sich viele User:innen, dass sie beim Schließen von Onedrive nach Feedback gefragt wurden.

Danke für die Rückmeldung

Apropos Feedback. Wer Spaß daran hat, Fehler zu melden oder in Foren nach Lösungen zu suchen, hat mit diesem Shortkey einen Jackpot gewonnen. Mit der [Win] + [F] macht dein Windows-PC nicht nur einen Screenshot, er öffnet auch noch Microsofts Feedback-Hub. In der App, die es zu Windows 10 auf die Computer geschafft hat, kannst du über Bugs und Fehler berichten oder neue Features vorschlagen. Vielleicht findest du ja auch eine Lösung, die irgendwo im Feedback-Forum von Microsoft vergraben ist. Ansonsten kannst du wie jeder andere Mensch deine Frage in eine beliebige Suchmaschine eintippen.

Nicht von dieser Realität

Zugegebenermaßen kann das nächste Tastenkürzel sogar ganz praktisch sein, wenn du ein VR-Headset nutzt. Um genauer zu sein, musst du einer der fünf Prozent aller VR-User:innen sein, die Windows Mixed Reality (WMR) nutzen. Dann kannst du mit [Win] + [Y] in deiner Eingabe zwischen dem Desktop und der Windows Mixed Reality wechseln. Ansonsten macht dieser Shortkey nichts. Solltest du also kein WMR-Headset haben, passiert gar nichts. Falls du wütend darüber bist, gibt es auch hier ein passendes Kürzel: Mit [Win] + [.] oder [Win] + [;] kannst du da Emoji-Keyboard öffnen. Vielleicht hilft das wütende Emoji ja bei der ein oder anderen Internetdiskussion.

