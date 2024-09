WordPress-Plugin gegen Prokrastination: Das kann Progress Planner der Yoast-Gründer

Prokrastinieren: Wordpress-Plugin will helfen. (Foto: Nicoleta Ionescu/ Shutterstock)

Fast alle Menschen kennen das Problem: Eigentlich dringend zu erledigende, aber nicht ganz so angenehme Aufgaben werden immer weiter nach hinten geschoben. Werden stattdessen Ersatztätigkeiten ausgeführt, obwohl der Druck, die eigentliche Aufgabe zu erledigen, steigt, dann spricht man von Prokrastination.

Anzeige Anzeige

Tool soll Prokrastinieren bekämpfen helfen

Gegen das Prokrastinieren anzukämpfen, erfordert einiges an Willenskraft und Organisationstalent. Wie gut, wenn es da eine regelmäßige Unterstützung gibt. Eine solche verspricht das WordPress-Plugin Progress Planner, das von den Mitgründer:innen des populären SEO-Plugins Yoast entwickelt worden ist.

Das Tool ist speziell für all jene geeignet, die ein eigenes Website-Projekt, etwa einen Blog, betreiben und dafür darauf angewiesen sind, die Seite regelmäßig mit neuen Inhalten zu bestücken. Darüber hinaus geht es auch darum, die Website zu warten, indem zum Beispiel Plugins upgedatet werden.

Anzeige Anzeige

Motivation über Abzeichen

Progress Planner will die Nutzer:innen dabei vor allem über Lob in Form von kleinen Abzeichen zur Erledigung der Arbeit motivieren. So kann man sich Abzeichen wie „Wonderful Writer“ oder „Progress Padawan“ verdienen.

Die gibt es für das Verfassen von Inhalten genauso wie für regelmäßiges Arbeiten an der Seite. Für weitere Motivation soll sorgen, dass die Abzeichen auch an Freund:innen oder Kolleg:innen geschickt werden können.

Anzeige Anzeige

Statistiken und To-Do-Liste

Hat man das Plugin einmal installiert und sich angemeldet, stellt Progress Planner eine Übersicht über die wichtigsten Vorgänge und Wertungen in einem Dashboard bereit. Dazu gehört die Anzahl der veröffentlichten Artikel ebenso wie der Fortschritt bei den Abzeichen oder Zahl und Status der Plugins. Auch eine To-Do-Liste findet sich hier.

Einmal pro Woche schicken die Macher:innen von Progress Planner zudem eine E-Mail, in der neben den Website-Bewertungen auch allgemeine Tipps und anzugehende Tätigkeiten auf der Seite zu finden sind. Der sogenannte Aktivitäts-Score steht dabei im Mittelpunkt der Motivationsarbeit.

Anzeige Anzeige

WordPress-Plugin in Basisversion kostenlos

Aktuell steht das WordPress-Plugin in einer Betaversion zum Ausprobieren bereit Der offizielle Release soll am 3. Oktober 2024 erfolgen. Heißt: Das Tool hat schon seine volle Funktionalität, sammelt aber noch das Feedback der Nutzer:innen, wie searchenginejournal.com schreibt. Es ist kostenlos nutzbar.

7 Bilder ansehen 7 einfache Methoden, wie ihr mit Stress am Arbeitsplatz umgeht Quelle: Prostock-studio/Shutterstock

Für Ende des Jahres haben die Entwickler:innen eine Pro-Version angekündigt, in der Nutzer:innen sich etwa selbst Ziele setzen und deren Erreichen im Auge behalten können. Zum Preis gibt es noch keine Informationen.

Mehr zu diesem Thema