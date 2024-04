X als Super-App: Pläne für Payment-Dienst werden konkreter

Elon Musk hat mit X Großes vor. Er will den früher als Twitter bekannten Nachrichtendienst zur Super-App ausbauen. Bereits Anfang des Jahres konkretisierte er seine Pläne. Perspektivisch soll X eine Art Bankkonto für alle Nutzer:innen umfassen. Gestartet wird mit dem Aufbau eines Peer-to-Peer-Zahlungssystems, das „mehr Nutzwert für die Nutzer:innen und neue Möglichkeiten für den Handel“ freisetzen soll, sodass Nutzer:innen „mehr von ihrem Leben an einem Ort leben“ können, wie es in dem Blogeintrag heißt.