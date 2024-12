Keine Exklusivtitel und teurer Game Pass: So vertreibt Microsoft die letzen Xbox-Fans

Schon mehrfach habe ich in den vergangenen Monaten darüber nachgedacht, meine Xbox zu verkaufen, und jetzt ärgere ich mich mal wieder, dass ich es nicht gemacht habe. Bei mir steht die Xbox Series S, die kein Blu-Ray-Laufwerk hat. Statt Spiele in der digitalen Edition für 70 Euro oder mehr zu kaufen, habe ich den Game Pass Ultimate abonniert. Zugriff auf über 100 Spiele, vor allem auf die von EA – das passte für mich. Denn ohne Not machte Microsoft das Abo im Sommer 2024 übermäßig kompliziert und unattraktiv. Ohnehin scheint Microsoft die Xbox gar nicht mehr liebzuhaben.

Man braucht keine Xbox, um Xbox zu spielen

Deutlich wird das auch an einem Werbespot, den das Unternehmen im Sommer in den sozialen Medien teilte. Im Stil von US-amerikanischen Horrorfilmen wie Scream oder Saw bekommt eine junge Frau einen gruseligen Telefonanruf. Der Anrufer mit mechanisch verzerrter Stimme outet sich als „jemand, der Xbox spielen will“. Das Problem: Die junge Frau besitzt gar keine Konsole. Die Lösung hat der mysteriöse Anrufer: „Du brauchst keine Xbox, um Xbox zu spielen.“ Das geht dank Xbox-App jetzt schließlich auch auf dem Amazon-Fire-TV-Stick (und schon länger auf Samsung-Fernsehern). Ein anderer Spot hat einen ähnlichen Ton. Laptop, Smartphone, mobile Konsole, einfach alles ist eine Xbox. Eine tolle Aussage von einem Konsolenhersteller.

Mittlerweile hat Microsoft allerdings auch die Preise für seinen Game Pass angepasst. Die allumfassende Ultimate-Option kostet mittlerweile rund 18 Euro. Vorher waren es 15 Euro. Die neu geschaffene Standard-Option für zwölf Euro ist ein schlechter Ersatz. Darin sind weder Cloud-Gaming noch der Katalog von EA Play enthalten. EA Sports FC auf dem Fire-TV-Stick? Das klappt so nicht. Auch für reine Konsolenspieler:innen ist das Abo weniger attraktiv.

Mit Fokus auf Cloud-Gaming auf allen möglichen Geräten, wie in den Werbespots angedeutet, verspielt Microsoft die Chance, die Xbox im Vergleich zur beliebten Playstation 5 als echte Plattform zu etablieren. Denn wer die neusten Spiele einfach ohne Konsole spielen kann, der wird vermutlich irgendwann keine mehr kaufen.

Da frage ich mich schon, warum das Unternehmen seit November 2024 neue, rein digitale Versionen seiner Konsolen verkauft. Die etwas lieblose Umsetzung verstehe ich dagegen komplett. Die leistungsstarke Xbox Series X gibt es jetzt auch ohne Laufwerk, sonst ändert sich wenig an der Hardware. Sie zielt damit eigentlich auf Game-Pass-Abonnent:innen ab. Denn wohl niemand kauft eine digitale Ausgabe einer Konsole, um die Spiele, die es nach Release bei diversen Onlinehändlern längst reduziert zu kaufen gibt, noch zum Vollpreis herunterzuladen – ohne Möglichkeit, sie im Nachgang zu tauschen oder wieder verkaufen zu können.

Xbox-Spiele auf der PS5: Der letzte Sargnagel?

In der Zukunft scheint man aber ohnehin keine Berührungspunkte mehr mit Microsoft zu brauchen, um Xbox-Spiele zu zocken. Wie der Fachmann Jez Corden von Windows Central auf X postet, plane Microsoft künftig ohne Exlusivtitel. „Xbox wird fortan keine exklusiven Titel mehr haben. Alles ist allenfalls zeitlich begrenzt exklusiv“, sind seine genauen Worte. Warum Microsoft das noch nicht öffentlich gemacht hat? Corden vermutet, das Unternehmen wolle Teams, die „noch nicht für die gleichzeitige Entwicklung auf mehreren Plattformen eingerichtet sind“, den Prozess nicht einfach aufzwingen.

Längst hat das Microsoft mit Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded und Sea of Thieves vier Games auf die PS5 und zum Teil auf die Switch gebracht. Auch India Jones und der Große Kreis soll im Sommer 2025 für die Sony-Konsole erscheinen. Gegenüber Bloomberg kündigte Xbox-Chef Phil Spencer im November 2024 weitere Umsetzungen an. „Ich sehe keine roten Linien in unserem Portfolio, die besagen ‚ Das darfst du nicht‘“, wird Spencer zitiert. Fürs nächste Halo sei die Entscheidung aber noch nicht getroffen.

Dennoch: Auch für Nintendo- und Playstation-Zocker:innen dürfte es in Zukunft gar keinen Grund mehr, in eine zweite Konsole oder aber ins Microsoft-Abo zu investieren. Wer in Indiana Jones spielen will, wartet. Wer Spider-Man oder Zelda spielen will, kauft eine Sony- oder Nintendo-Konsole.

In den kommenden Monaten will sich Microsoft auf die Xbox-App konzentrieren. Das Business mit der Konsole will das Unternehmen aber offenbar dennoch nicht aufgeben. Laut Spencer sei das Xbox-Geschäft niemals gesünder gewesen. „Das Geschäft läuft im Moment gut, und ich denke, das bedeutet eine gesunde Zukunft für die Hardware und die Spiele, die wir entwickeln“, so der Microsoft-Mann gegenüber Bloomberg. Spencer kokettiert dabei immer wieder mit einem Handheld-Gerät. Das sei aber noch ein paar Jahre entfernt.

Ob Spieler:innen das Gerät künftig überhaupt wollen? Offen. Denn schon jetzt brauchen sie ja gar keine Xbox, um Xbox zu spielen.

