Youtube Music: KI-Feature soll dir den perfekten Song zeigen können

Bei Google läuft schon lange die KI-Offensive. Gemini wird immer weiter ausgearbeitet und auch das Android-Betriebssystem soll smarter werden. Ein Teil ging dabei aber relativ leer aus: Youtube. Doch nun sieht es so aus, als würde für Youtube Music bald ein neues KI-Feature erscheinen.

In der Youtube-Musik-App für Android (Version 7.06.53) finden sich Hinweise auf ein neues Feature mit dem Namen „Ask for Music“. Android Authority hat in einem Teardown der Datei Erwähnungen der Funktion gefunden.

<string name="ask_for_music_prompt">Ask for music</string> <string name="ask_music_submit_button">Submit</string> <string name="ai_feature_input_disclaimer">AI-generated responses are experimental. Quality and accuracy may vary. Please don’t enter confidential or personal information regarding yourself or others.</string>

Das kann Ask for Music

Der Code lässt darauf schließen, worum es sich bei „Ask for Music“ handeln soll. Anscheinend können User:innen in Zukunft mit einem Prompt nach Musik suchen. So kann vielleicht der Song nur durch die Beschreibung von Musikvideos oder durch die Suche nach ähnlichen Liedern gefunden werden.

Gefunden hat Android Authority den Code in einer Datei mit dem Namen „conversational_text_input.xml“. Das deutet darauf hin, dass die neue Funktion die aktuelle Sprachsuchfunktion (die über das Mikrofon-Symbol aufgerufen wird) ersetzen könnte.

Googles KI-Offensive

Mit Gemini möchte Google ChatGPT Konkurrenz machen. Die KI wird in immer mehr Google-Produkte integriert – das jedoch nicht immer erfolgreich. Zuletzt sorgten Googles AI-Overviews für Aufsehen. Die zeigten nämlich oft keine wahren und hilfreichen Informationen, sondern kompletten Unfug. Doch auch hier ist das Feature noch in der Entwicklung – und noch lange nicht auf jedem Gerät verfügbar. So beginnt der Roll-out der AI-Overviews bislang nur in den USA. In Deutschland ist das Feature vorerst nicht verfügbar.

Wann „Ask for Music“ offiziell ausgerollt wird, ist genauso unbekannt. Auch steht nicht fest, ob, ähnlich wie bei vielen anderen Google-KI-Features, die Funktionen erst einmal nur in den USA verfügbar sein werden. Eine offizielle Ankündigung seitens Google gibt es noch nicht.

