Youtube testet neue Funktion: Warum ihr auf manchen Kanälen bald QR-Codes seht

Wer einen Youtube-Kanal hat, kennt womöglich das Problem: Zwar kann der Link zum Kanal an Freund:innen und Familie geschickt werden, aber in der Öffentlichkeit Werbung dafür zu machen, ist recht schwer. Nicht jeder ist gewillt, nach einem Kanal zu suchen oder gar den entsprechenden Link in einem Browser einzugeben.

Dieses Problem will Google nun beheben, wie das Unternehmen in einem Support-Dokument bekannt gibt. Künftig soll es QR-Codes auf Youtube geben, über die sich Kanäle noch einfacher bewerben lassen.

So funktionieren QR-Codes auf Youtube

Content-Creator:innen können für ihren Kanal einen zugehörigen QR-Code generieren lassen. Wird dieser gescannt, landen Zuschauer:innen direkt auf der Startseite des Kanals. Das Teilen des QR-Codes ist aber nicht nur Kanalinhaber:innen vorbehalten. Sobald die Funktion von den Inhaber:innen aktiviert wurde, können auch Zuschauer:innen den QR-Code über die Teilen-Funktion aufrufen und verschicken.

Noch gibt es aber eine große Einschränkung. Vorerst handelt es sich nur um einen Test. Google hat einige Youtube-Nutzer:innen ausgewählt, die diese Funktion schon ausprobieren dürfen. Wann sie für alle Nutzer:innen freigeschaltet wird, lässt sich noch nicht sagen. Allerdings verspricht Google, euch auf dem Laufenden zu halten, sobald es Neuigkeiten gibt.

Bislang mussten Content-Creator:innen einen Umweg gehen, um QR-Codes für ihren Kanal zu erstellen. Im Netz gibt es zahlreiche Dienste, die Links in die scannbaren Codes umwandeln. Durch die direkte Integration sparen sich die Kanalinhaber:innen einen Zwischenschritt und müssen sich nicht auf potenziell dubiosen Websites für den QR-Code anmelden.

