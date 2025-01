Youtube ohne Algorithmus genießen: Dieses Tool findet spannende Videos für euch

Wenn ihr häufiger auf Youtube unterwegs seid, kennt ihr womöglich diese Situation: Ihr habt zwar gerade ein paar Minuten, die ihr mit einem spannenden Video füllen könntet, doch der Algorithmus der Videoplattform schlägt euch keine passenden Clips vor. Gerade wenn ihr euch sonst nur für eine thematische Nische interessiert, kommt es immer seltener vor, dass der Youtube-Algorithmus Videos außerhalb dieser Bubble vorschlägt.

Anzeige Anzeige

Watch something wonderful: Youtube ohne Algorithmus

Um dem entgegenzuwirken, wurde die Website Watch something wonderful ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich im Grunde um einen Zufalls-Button für Youtube-Videos. Klickt ihr auf den Knopf „Start Playing“ wird euch direkt ein interessantes Youtube-Video abgespielt. Habt ihr kein Interesse oder seid vorzeitig fertig, könnt ihr über den Button unter dem Player das nächste Youtube-Video aufrufen.

Die Auswahl der Videos ist dabei nicht ganz zufällig. Laut Lifehacker handelt es sich um einen Video-Pool mit etwa 300 Comedy- und Infotainment-Clips. Hinter der Website Watch something wonderful und der damit verbundenen Videoauswahl steckt ein vierköpfiges Team. Ihre Motivation: „Wir schauen immer Youtube-Videos, wenn wir uns zum Essen hinsetzen. Aber die Suche kann so viel Zeit beanspruchen. Also haben wir eine Seite erstellt, die zufällige Videos heraussucht“.

Anzeige Anzeige

In unserem kurzen Test der Seite bekamen wir eine 17-minütige Analyse, wie sich das Videospiel Super Smash Bros. im Laufe der Jahre auf die Esport-Szene ausgewirkt hat. Darauf folgte eine weitere Analyse, dieses Mal zum Protagonisten des oscarprämierten Films Good Will Hunting. Zuletzt folgte eine knapp zweistündige Dokumentation darüber, warum der Hype um Sherlock Holmes nicht gerechtfertigt ist.

Zum Abschluss noch ein Tipp: Wer über den Pool der 300 Videos hinaus aus dem Youtube-Algorithmus ausbrechen will, sollte den Titel der Videos anklicken. Dadurch werden sie direkt auf Youtube geöffnet und mit eurem Konto abgespielt, falls ihr eingeloggt seid. So merkt der Algorithmus, dass ihr euch für solche Videos interessiert und spielt sie euch künftig häufiger aus.

Anzeige Anzeige

Virale Internetmomente, die in Erinnerung geblieben sind

20 Bilder ansehen 20 virale Internetmomente, die in Erinnerung geblieben sind Quelle:

Mehr zu diesem Thema