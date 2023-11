Youtube: Kommt der Überraschungs-Button?

Youtube ist voll von Buttons: Abonniere hier, like da, kommentiere hier drüben. Die Plattform ist immer dabei, neue Funktionen zu testen, die das Youtube-Erlebnis erleichtern oder die Konsument:innen länger an die Seite fesseln sollen.

Eine dieser Änderungen ist neuerdings eine Schaltfläche, die unten rechts am Bildschirmrand erscheint und auf Überraschungs-Videos weiterleitet.

Button öffnet zufällig ausgewählte Shorts

Klickt man auf den Button, werden zufällige Shorts-Inhalte basierend auf den Youtube-Vorschlägen geöffnet. Eine ähnliche Funktion hat die Plattform laut eines Reddit-Threads bereits mit einem eigenen Banner in der Mitte des Bildschirms getestet – also weitaus präsenter als der nun getestete Button unten rechts am Bildschirmrand. Der Titel des Banners: „Play something“.

Eine Möglichkeit könnte sein, dass die zufälligen Inhalte auf der Grundlage des Sehverhaltens, der abonnierten Kanäle und der Video-Likes ausgesucht werden. Damit lässt sich natürlich auch sicherstellen, dass die Nutzer:innen weiterhin auf der Plattform verweilen.

Button kein Teil der „Youtube-Experimente“

Dabei verhält sich dieser Button im Moment noch wie ein scheues Reh – denn er ist selten anzutreffen. Das lässt darauf schließen, dass Youtube die Funktion in begrenztem Umfang testet.

Angesichts der begrenzten Sichtbarkeit scheint das Tool auch nicht unter die Kategorie der „Youtube-Experimente“ zu fallen. Ein Experiment ist auf Youtube ein Test, mit dem die Plattform misst, wie Nutzer:innen „auf neue und verbesserte Produktfunktionen reagieren“.

Ein Großteil dieser Experimente und Tests wird auf einer speziellen Support-Seite ausführlich beschrieben. Dazu zählt beispielsweise das „Testen von Kürzeln bei der Suche in Kommentaren“: Hier können Zuschauer:innen auf Suchkürzel in den Kommentaren klicken, um eine neue Youtube-Suche mit diesem Begriff zu starten.

Zum „Play something“-Button gibt es keine Beschreibung auf dieser Seite. Ob und in welcher Form es der Button auf die heimischen Bildschirme schafft, bleibt also abzuwarten.

