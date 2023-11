Schick, aber nicht günstig: E-Auto-Marke Zeekr expandiert nach Deutschland

Die Elektroautomarke Zeekr hat am 16. November ihren europäischen Einstand im neuen Showroom Stockholm gefeiert. Das Tochterunternehmen des chinesischen Auto-Giganten Geely soll wohlhabende Kundenkreise ansprechen.

Dementsprechend wurde mit einer exklusiven Gruppe und Gourmet-Essen, Top-DJ Suzanne Ciani und selbst angebauten Kräutern zelebriert. Zu den ersten drei europäischen Märkten gehören neben Deutschland und Schweden auch die Niederlande.

Zeekr expandiert 2024 nach Deutschland

Das Unternehmen hat angekündigt, dass noch im Dezember ein Flagship-Store in Amsterdam eröffnen will. Es schreibt in seine Pressemitteilung, dass nächstes Jahr weitere „Experience Center“ in Deutschland folgen sollen.

Seit Anfang September können Interessent:innen die beiden Modelle Zeekr 001 und Zeekr X auf der europäischen Homepage vorbestellen. Sowohl den „Shooting Brake“ (Sport-Kombi) als auch das „Urban SUV“ will Zeekr hierzulande in der ersten Jahreshälfte 2024 ausliefern.

Zeekr 001: 620 Kilometer Reichweite, Höchstgeschwindigkeit 200

Die Limousine 001 steht in drei Varianten zur Wahl. Für rund 60.000 Euro gibt es den Long Range mit einer Reichweite von 620 Kilometern (WLTP-Zyklus). Der Heckantrieb hat 200 Kilowatt und braucht 7,2 Sekunden, um das Auto aus dem Stand auf 100 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen.

Das Modell mit Allradantrieb trägt die Bezeichnung „Performance AWD“ und greift auf insgesamt 400 Kilowatt zu. Sie beschleunigen den Wagen in 3,8 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Die Reichweite sinkt auf 590 Kilometer. Auf dem Preisschild stehen 63.000 Euro.

Wer weitere 6.000 Euro drauflegt, erhält das Modell „Privilege AWD“ mit 580 Kilometern Reichweite. Es unterscheidet sich ansonsten technisch nicht vom Performance-Modell. Die Ausstattungsdetails verschweigt der Webshop aktuell noch, aber dort liegt offensichtlich der Preisunterschied.

Zeekr X Urban SUV

Das SUV bietet Zeekr in den Varianten Long Range und Privilege AWD. Für rund 45.000 Euro erhalten Käufer:innen 445 Kilometer Reichweite bei dem heckangetriebenen Modell. Es greift auf 200 Kilowatt zurück und beschleunigt aus dem Stand in 5,6 Sekunden auf 100 Stundenkilometer.

Der Privilege besitzt eine Spitzenleistung von 315 Kilowatt und braucht nur 3,8 Sekunden für die Beschleunigung auf 100 Kilometer pro Stunde. 425 Kilometer weit kommt er mit einer Akku-Ladung. Auch diese Autos kommen in der ersten Jahreshälfte 2024 zur Auslieferung.

