E-Crossover Zeekr X: Flotter ID-3-Rivale kommt 2024 nach Deutschland

Mit einer Untersuchung zu möglichen Subventionen, die einen unlauteren Wettbewerbsvorteil bedeuten könnten, versucht sich die EU derzeit auf eine Flut neuer Elektroautos aus China vorzubereiten. Der Vorwurf: China „überschwemme“ die Weltmärkte mit künstlich verbilligten Fahrzeugen.

Anzeige Anzeige

Geely bringt Premiummarke Zeekr nach Deutschland

Mit dem Verweis auf die Solarindustrie erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der vergangenen Woche, dass sich die EU „gegen unfaire Praktiken wehren“ müsse, wie die Tagesschau berichtet. Im Visier ist freilich auch der Autobauer Geely, der seine Premiummarke Zeekr nach Deutschland bringen will.

Der E-Crossover Zeekr X ist dabei durchaus als Herausforderer für den ID 3 von VW zu sehen. Der Zeekr X, eher E-Crossover als Kompaktmodell ist mit 4,43 Metern ungefähr genauso lang wie der deutsche Wettbewerber und mit 1,57 rund acht Millimeter höher.

Anzeige Anzeige

VW senkte Preis für ID 3 in China

In China musste sich VW zuletzt der Konkurrenz beugen und den Preis für den ID 3 massiv senken. Im kommenden Jahr geht die Auseinandersetzung dann auf deutschem Boden weiter. Denn der Zeekr X kann schon vorbestellt und soll ab April 2024 ausgeliefert werden, wie Auto-Motor-Sport berichtet. Kostenpunkt: ab 44.990 Euro.

Der Zeekr X soll in zwei Ausführungen kommen. In der Version Long Range RWD gibt es hinten einen 200 Kilowatt (272 PS) starken Elektromotor. Die sogenannte Privilege-AWD-Version bietet zwei E-Motoren, wodurch die Systemleistung auf 315 (428 PS) Kilowatt steigt. Die Reichweite beläuft sich auf 445 beziehungsweise 425 Kilometer (nach WLTP).

Anzeige Anzeige

Zeekr X: Von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden

Von null auf 100 Kilometer pro Stunde sprintet der Zeekr X in 5,6 beziehungsweise 3,8 Sekunden. Bei 180 Kilometer pro Stunde wird abgeregelt. Geladen wird am Schnelllader (maximal 150 Kilowatt) in 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Am 22-Kilowatt-Lader dauert es rund vier Stunden, bis die 69-Kilowattstunden-Akkus wieder vollgeladen sind.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Innen bietet der Zeekr X ein 14,6 Zoll großes Display über der Mittelkonsole, über die Unterhaltung und Kommunikation gesteuert werden dürften. Die ergänzende 8,8 Zoll große Instrumentenanzeige über dem Lenkrad wird von einem Head-up-Display flankiert. Letzteres projiziert wichtige Informationen oder Warnungen auf die Windschutzscheibe.

Anzeige Anzeige

VW mit ID-Reihe gegen Geelys Zeekr-Marke

Mal schauen, ob VW mit seiner ID-Reihe Geely und dessen Premiummarke Zeekr auf seinem Heimatmarkt Paroli bieten kann. Spannend für die kommenden Monate wird sein, was bei der sogenannten Anti-Dumping-Untersuchung der EU herauskommt – und ob und wie die EU auf das Ergebnis reagiert.

Mehr zu diesem Thema Sales China Volkswagen