„Zelda: Tears of the Kingdom“: Spieler baut ferngesteuertes Flugzeug im Game

Es war schon ein echtes Highlight, als eifrige Bastler es schafften, im neuen Zelda-Teil „Tears of the Kingdom“ ein fahrbares Skateboard aus den herumliegenden Materialien zu bauen. Doch diese Kreation wurde jetzt noch einmal übertroffen.

Ein Mitglied des Hyrule Engineering Club teilte auf Reddit ein ferngesteuertes Flugzeug, das er in „Tears of the Kingdom“ gebastelt hat. Im Gegensatz zu den bekannten rollenden Maschinen hat der Reddit-Nutzer Miohonda damit eine völlig neue Fahrzeugklasse für das Spiel geschaffen. Dabei gingen viele Spieler davon aus, dass fliegende Fahrzeuge ohne ein offizielles Gameplay-Update von Nintendo unmöglich ins Spiel zu integrieren seien.

Obwohl Miohonda keine Schritt-für-Schritt-Bauanleitungen veröffentlicht hat, werden in einem späteren Reddit-Kommentar die Grundlagen erklärt, wie das ferngesteuerte Flugzeug tatsächlich funktioniert. Die Vorrichtung nutzt die Fähigkeit im Spiel, elektrische Energie von Schreinbatterien an Schilde zu senden, die mit Schocksendern in beliebiger Entfernung verschmolzen sind.

Weitere Verbesserungen zu erwarten

Das RC-Flugzeug besteht also eigentlich aus zwei separaten Maschinen, die zusammenarbeiten. Die Fernbedienung ist eine Plattform mit einem Steuerknüppel, die zwei separate Schreinbatterien in einen kleinen See heben und senken kann, um sie einzeln zu aktivieren. Das Flugzeug selbst ist mit Motoren und speziell angefertigten Propellern ausgestattet, die einzeln von den Batterien aus der Ferne angetrieben werden.

Ob mit dem RC-Flugzeug auch Feinde aus der Ferne angegriffen werden können, ist nicht klar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch das funktioniert, so schnell wie die Builds in „Tears of the Kingdom“ innerhalb des ersten Monats seit Release vorangetrieben wurden.

Es ist faszinierend zu sehen, wie die Spieler ihre Kreativität nutzen, um die Grenzen des Spiels zu erweitern und neue Möglichkeiten zu entdecken. Das ferngesteuerte Flugzeug von Miohonda ist ein beeindruckendes Beispiel dafür.

