Was „Zelda: Tears of the Kingdom“ so gut macht: Es ist wirklich ein Spiel

Wann wart ihr das letzte Mal so richtig vernarrt in eine Spielmechanik? Viele von euch können diese Frage vielleicht nicht direkt beantworten. Denn so oft sind es in Videospielen die Grafik, die Story, die Charaktere, bestimmte Waffen oder das Setting, mit denen die Hersteller um eure Gunst buhlen. Es sind eben diese Aspekte, die sich besonders gut verkaufen lassen.

Umso erfrischender ist es, wenn mal wieder ein Videospiel erscheint, das den Fokus ganz auf das Spezielle und Einzigartige dieses Mediums legt: auf das Spielen.

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ baut direkt auf dem Vorgänger „Breath of the Wild“ auf. Es nutzt die Open World, die Physik-Systeme des Spiels, die euch etwa erlauben, Steine ins Rollen zu bringen oder Wiesen in Brand zu setzen. Denn schon dieses Spiel erschuf vor gut sechs Jahren ein fast vergessenes Gefühl: in einem Videospiel mal selbst etwas ausprobieren zu können.

Meistens ist alles ganz genau vorgegeben. Selbst in einer Open World sind die Wege oft klar – sie werden euch mit Markern und in Questlogs vorgesetzt. Und dann geht ihr die vorgezeichneten Wege und erledigt das, was das Spiel von euch will. Das kann freilich auch Spaß machen. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass die Industrie selbst das Spiel im Videospiel vergessen hat.

Gegen den Strich spielen

Spielen, das ist ausprobieren. Die Regeln kennen, um dann zu sehen, was alles in ihnen möglich ist. Gegen den Strich spielen, die Mechaniken auf den Kopf stellen, die Ziele des Spiels auf die eigenen Wege zu erreichen – das alles wird in den meisten Blockbuster-Spielen ignoriert. Vielleicht auch, weil es zu viel Arbeit macht. Und der größte Teil des Budgets eben für die Grafik und draufgeht.

„Tears of the Kingdom“ aber setzt auf die Freiheiten von „Breath of the Wild“ noch einen drauf. Mit den Möglichkeiten, Gegenstände zusammenzuführen oder Waffen mit allerlei Objekten zu kombinieren, gibt es euch mächtige Werkzeuge an die Hand und lässt euch dann weitestgehend damit allein.

Sicher gibt es hier auch eine Geschichte und vorgegebene Aufgaben. Aber der Weg dahin – und die Wege dazwischen – liegen in euren Händen. Das zeigen etliche Videos und Screenshots sehr eindrücklich, die jetzt schon deutlich machen, welche Werke Spieler und Spielerinnen vollbringen können. Sie denken um die Ecke und kommen doch zum Ziel. Sie erleben damit ihr ganz eigenes Spiel.

Das ist eine Tugend, die wieder mehr in den Fokus der Videospielindustrie rücken sollte. Gerade jetzt, da die grafischen Möglichkeiten immer kleinere Sprünge machen, sollten es wieder die Spielmechaniken – und das Spielen – sein, die das Videospiel auszeichnen. Denn die können auch bei kleinem Budget große Freude bringen.

