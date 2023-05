Das Mastermind hinter Zelda: Was ihr über Shigeru Miyamoto wissen müsst

Shigeru Miyamoto ist zweifellos einer der bekanntesten und einflussreichsten Spieledesigner aller Zeiten. Seit seinem Engagement bei Nintendo im Jahr 1977 hat er das Videospiel-Universum mit seinen kreativen Ideen geprägt und Spiele wie „Super Mario“, „Zelda“ und „Donkey Kong“ geschaffen. Miyamoto wird oft als das Mastermind hinter diesen ikonischen Franchises betrachtet und sein Beitrag an der Gaming-Industrie, wie wir sie heute kennen, ist immens.

Miyamotos Einfluss auf die Zelda-Reihe

Die legendäre „The Legend of Zelda“-Serie ist eines dieser Meisterwerke von Miyamoto. Obwohl er heute nicht mehr direkt an der Entwicklung des Games beteiligt ist, hat er nach wie vor klare Vorstellungen, wie die Zelda-Welt auszusehen hat. Miyamoto war zum Beispiel kein Fan des Charakters Navi, womit er vielen Zelda-Zockern aus der Seele sprach. Ebenfalls sah er den Cartoon-Stil in „The Legend of Zelda: The Wind Waker“ kritisch.

Bei der Namensgebung des Hauptcharakters der Zelda-Reihe hatte Miyamoto auch eine Idee, die am Ende in die Tat umgesetzt werden sollte. Der Name Link soll die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart symbolisieren. Auch optisch wurde Link sehr von Miyamotos Wünschen beeinflusst, denn Link wurde tatsächlich von Peter Pan inspiriert. In einem Interview im Jahr 2012 erklärte Shigeru Miyamoto, dass er ein großer Fan von Disney sei, was die optische Nähe zu Peter Pan erklärt.

In Kombination mit dem Design und den grafischen Einschränkungen des Original-Nintendo waren Farbpaletten von größter Bedeutung und es mussten eindeutige Formen verwendet werden, um eine Figur genau identifizieren zu können. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass Link einen langen Hut und spitze Ohren brauchte, womit er sich am Aussehen eines Elfen orientierte. Farblich wiederum diente Peter Pan als Vorbild.

Fusion von Realität und Fantasie

Doch was macht Miyamoto so einzigartig und erfolgreich? Ein wichtiger Faktor ist sicherlich seine Fähigkeit, Inspiration aus der realen Welt aufzusaugen und sie in virtuelle Welten zu übertragen. In einem Interview mit NPR erzählte Miyamoto, dass Kindheitserlebnisse in der Natur eine wichtige Rolle bei der Entstehung seiner Ideen gespielt haben. Er betonte außerdem die Bedeutung für Jung und Alt, draußen zu spielen und die Schönheit der Natur zu erleben. Diese Verbindung zur Natur spiegelt sich in vielen seiner Spiele wider.

Miyamoto glaubt, dass die Fusion von realen Erfahrungen mit virtuellen Welten einzigartige Spielerlebnisse schafft. Wenn Spieler eine reale Umgebung erkunden und mit einer fantasievollen Geschichte und Mechanik interagieren können, steigere das den Spaßfaktor exponentiell. Seine Fähigkeit, die Freude am Game auf die Spieler zu übertragen, hat Millionen von Menschen weltweit begeistert und dazu beigetragen, Nintendo zu einem führenden Unternehmen in der Gaming-Branche zu machen.

