Zoom streicht den meetingfreien Mittwoch

Interne Meetings gibt es nun auch am Mittwoch. (Foto: Ymphotos/Shutterstock)

Bei Zoom könnte es bald wieder mehr Meetings geben. 2021 hatte das Unternehmen angekündigt: Am Mittwoch sollten keine internen Meetings mehr stattfinden.

Das sollte den Mitarbeitern mehr Zeit geben, sich um die eigentliche Arbeit zu kümmern, zu planen und sich zu fokussieren. Letztes Jahr im März teilte Zoom mit, dass 84 Prozent der Mitarbeiter diese Unternehmenspolitik gern beibehalten würden.

Jetzt kündigt das Unternehmen allerdings das Ende des meetingfreien Mittwochs in einem Memo an, wie Bloomberg berichtet.

Meetingfreier Mittwoch erschwert die Zusammenarbeit über Zeitzonen

„Während wir die Hybridarbeit weiter vorantreiben, haben wir beschlossen, eine weitere Änderung vorzunehmen und den meetingfreien Mittwoch zu beenden“, sagte Eric Yuan, CEO von Zoom, in dem Memo.

„Wir sind schnell unterwegs und dieser Aufwand hat sich zu einem größeren Hindernis für die Zusammenarbeit entwickelt, als beabsichtigt war. Und da es sich um ein zunehmend globales Unternehmen handelt, führt das Fehlen einer internen Besprechung am Mittwoch zu einem Mangel an Klarheit für Zoomies, die über mehrere Zeitzonen hinweg arbeiten.“

Zusätzlich zu der neuen Politik zu Meetings am Mittwoch gibt es auch eine Änderung an der Hybridarbeit. Mitarbeiter, die höchstens rund 80 Kilometer von einem Unternehmensstandort entfernt wohnen, müssen mindestens an zwei Tagen pro Woche vor Ort arbeiten.

Zoom-Mitarbeiter sollen allerdings nicht jedes Meeting einfach so annehmen, sondern sich persönliche Grenzen setzen und Zeit nehmen, wenn sie diese brauchen.

Meetingfreie Tage bringen viele Vorteile mit sich

Der meetingfreie Mittwoch hat vielen Mitarbeitern bei Zoom gefallen, und auch eine Studie der University of Reading kommt zu dem Ergebnis, dass ein Tag ohne Meetings in der Woche positive Effekte hat.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass sich Autonomie, Kommunikation, Engagement und Arbeitszufriedenheit verbessert haben, nachdem 76 Unternehmen einen meetingfreien Tag eingeführt hatten.

Eine Reduktion der Meetings um 40 Prozent führte zu einer um 71 Prozent gesteigerten Produktivität. Allerdings wird auch angemerkt, dass Meetings einen sozialen Aspekt haben, der einen positiven Effekt auf die Mitarbeiter hat.

Die Abschaffung des meetingfreien Mittwochs bei Zoom scheint eine notwendige Anpassung in einem zunehmend global agierenden Unternehmen zu sein. Trotz der klaren Vorteile, die durch die freien Tage erzielt wurden, überwiegen für das Management die Hindernisse, die sich in der internationalen Zusammenarbeit ergeben haben.

