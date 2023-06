5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Ist die 4-Tage-Woche wirklich problematisch?

Wir kennen es wohl alle: Wir sind uns einer Sache so sicher – und dann kommt es doch ganz anders. Je nachdem, wie laut wir zuvor unseren Standpunkt herausposaunt haben, kann das auch ganz schön peinlich werden: Bill Gates himself hat das Internet 1995 noch als „Hype“ abgetan und Steve Jobs war sich 2003 absolut sicher, dass Abomodelle für den Kauf von Musik „gescheitert“ seien.

Auch Frank Thelen, den viele vielleicht noch aus „Die Höhle der Löwen“ kennen, hat den Mund sehr voll genommen und der Vier-Tage-Woche eine klar Absage erteilt. Ob er damit Recht behalten wird? Wenn nicht, befindet er sich immerhin in guter Gesellschaft.



4-Tage-Woche: Move over, Frank Thelen

Eigentlich gibt sich der Unternehmer und Investor Frank Thelen gerne als zukunftsorientiert – Innovation, das schreibt er von sich selbst, sei „das Zentrum [seiner] DNA“. Doch geht es um Arbeitszeit und -dauer, sieht das ganz anders aus. Mit einer Vier-Tage-Woche funktioniere die Welt nicht, schrieb er kürzlich auf Linkedin, Arbeitszeitverkürzung führe zu einem Wohlstandsverlust für alle. Mehr noch, es brauche eine völlig neue Arbeitsmoral und „Leute […], die auch mal länger im Büro bleiben oder am Wochenende die nächste Woche vorbereiten“.

Doch Frank Thelen irrt sich, und zwar gewaltig. Das zeigen auch die Zahlen: Über die letzten 150 Jahre hat sich die Arbeitszeit um 60 Prozent reduziert – und der Wohlstand ist gestiegen. Nicht trotzdem, sondern deswegen, Stichwort Automatisierung. Das sollte doch eigentlich gerade ein Technologiefan wie Thelen wissen.

Bald ist wieder Prime Day

Amazon wird auch in diesem Jahr wieder mit satten Rabatten werben. Zu viel solltet ihr euch aber nicht erwarten: Bei aktueller, stark nachgefragter Ware sinkt der Preis auch beim Prime Day in aller Regel nicht sehr stark. Außerdem solltet ihr euch nicht nur auf die Angaben von Amazon verlassen.

Analysen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass Preise für bestimmte Artikel bisweilen vor dem Shopping-Event angehoben werden. Die anschließende Preissenkung wirkt dadurch höher, als sie eigentlich ist. Daher empfiehlt sich vor dem Kauf immer ein Blick auf die verschiedenen Preisvergleichsportale im Web.

Apple gegen den Schweizer Obstverband

Der Schweizer Obstverband wirbt seit rund 100 Jahren mit einem stilisierten roten Apfel mit weißem Kreuz. Eine Verwechslungsgefahr zum bekannten Logo des iPhone-Hersteller scheint eigentlich ausgeschlossen – und dennoch beschäftigt der Fall in der Schweiz jetzt die Gerichte. Für den Obstverband geht es nicht nur um ein althergebrachtes Markenlogo, sondern auch um viel Geld. Sollte Apple Recht bekommen, müsste der Verband viel Geld in ein Rebranding stecken.

Alibabas Tmall kommt nach Europa

Chinas E-Commerce-Gigant Alibaba drängt nach Europa. Der Konzern plant unter seiner Marke Tmall den Verkauf lokaler Markenprodukte. Bislang hatte der Konzern über Aliexpress vornehmlich chinesische Produkte an europäische Kund:innen verkauft. Mit dem Fokus auf hiesige Markenware würde Alibaba dann auch direkt mit E-Commerce-Anbietern wie Amazon, Ebay, Otto, Zalando oder About You konkurrieren.

Wann genau Tmall auch hierzulande an den Start gehen wird, ist derzeit noch unklar. Zunächst soll der Online-Store im Rahmen eines Pilotprojekts in Spanien angeboten werden.

Der Canva-Gründer im t3n-Interview

„Ich verstehe immer noch nicht, was Web3 ist. Ich habe es gegoogelt, darüber gelesen und einige Leute haben versucht, es mir zu erklären, aber ich verstehe es immer noch nicht wirklich“, gesteht Cliff Obrecht im Interview mit t3n. Der Mitgründer und COO der Designplattform hält das Metaverse und NFT nur für Ablenkungen.

KI hingegen bringe einen grundlegenden technologischen Wandel, den Obrecht mit dem Mobiltelefon vergleicht. Wie Obrecht den Missbrauch dieser Technologie auf seiner Plattform verhindern will und wie er zum Urheberrecht steht, könnt ihr in unserem vollständigen Interview auf t3n nachlesen.

