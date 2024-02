5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Vom dunklen Spiegeluniversum und Games für die Krankschreibung

Es gibt fast so viele Theorien über die Entstehung von dunkler Materie, wie es Sterne am Himmel gibt. Ist ein zweiter Urknall für sie verantwortlich? Ist sie Teil einer zusätzlichen Dimension? Oder ist sie vielleicht sogar nur Unfug und existiert eigentlich gar nicht?

Anzeige Anzeige

Damit handelt es sich um eine der größten und wichtigsten Fragen aller Menschen, die sich mit dem Weltall und den Dingen, die sich dem menschlichen Auge und Verstand entziehen, auseinandersetzen. Nun kommt eine neue Studie zu der Suche nach Antworten hinzu. Und die bringt etwas Neues ins Spiel: ein Spiegeluniversum.

Zu müde zum Lesen? t3n Weekly gibt es auch als Podcast.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dunkle Materie: 2 merkwürdige Zufälle

Eine neue Studie, die auf dem Preprint-Server Arxiv veröffentlicht wurde, stellt die These auf, dass es für jede physikalische Wechselwirkung in der normalen Materie eine entsprechende Aktion in der Welt der dunklen Materie geben könnte. Der seltsame Stoff – so die Theorie – könne demnach aus einem „dunklen Spiegeluniversum“ kommen, das seit Anbeginn der Zeit mit unserem verbunden ist. Dabei spielen zwei merkwürdige Zufälle eine besondere Bedeutung: die Menge von dunkler und normaler Materie sowie die Masse von Protonen und Neuronen.

Anzeige Anzeige

Ihr seid krankgeschrieben? Diese Games können helfen

Mit Rotznase und ohne jeden Antrieb auf dem Sofa liegen – das ist ein recht typisches Bild in vielen Wohnung während der Wintermonate. Doch wird es nach ein paar Tagen meist ziemlich langweilig. Games können dabei helfen, etwas Leben zurück in den Kopf zu bringen – ohne den Körper zu überanstrengen. Ob nun beim Städtebau, beim Managen eines Cafés oder auf einer spirituellen Reise. Wir haben sechs Spiele herausgesucht, die jetzt genau richtig für euch sind.

Apple bereitet das große Update auf iOS 17.4 vor. Vor allem für den europäischen Markt bringt die neue OS-Version radikale Neuerungen. Ein paar Beispiele: eine vordefinierte Auswahlmöglichkeit zwischen Standardbrowsern, neue Emojis, die noch mehr Ausdrucksmöglichkeiten bringen sollen, oder Transkripte, mit denen ihr zukünftig eure liebsten Podcasts direkt mitlesen könnt.

Anzeige Anzeige

Linkedin dementiert Manipulationen – aber Fragen bleiben

Wir hatten über die Corporate Influencerin Lara Sophie Bothur berichtet. Mehrere Expertinnen und Experten ordneten Indizien ein, die auf den Einsatz von Hilfsmitteln zur anorganischen Steigerung der Reichweite hindeuten. Lara Sophie Bothur hatte sich zu den Vorwürfen nicht geäußert. In einer ersten Reaktion dementierte Deloitte jedoch eine Manipulation. Darauf folgte eine Untersuchung. Diese sei nun abgeschlossen, so ein Deloitte-Unternehmenssprecher gegenüber t3n. Linkedin hat demnach keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Dennoch bleiben Fragen offen. Etwa, wieso während der Untersuchung Profile und damit deren Kommentare von Linkedin verschwunden sind.

Mit Microsoft den PC warten

Der PC Manager ähnelt im Prinzip dem bekannten Tool CCleaner, das allen langjährigen Windows-Nutzer:innen mit Sicherheit bereits in die Finger geraten ist. Doch er kann mehr: Der PC Manager unterstützt unter anderem das Löschen von temporären Dateien, das Finden großer Platzverbraucher oder das Entfernen von Apps aus dem Autostart. Ebenso kann von hier aus ein Update angestoßen oder das System nach Viren gescannt werden. Der Grund, wieso so ein Manager jetzt nach 30 Jahren von Microsoft angeboten wird? Wahrscheinlich will das Unternehmen der Konkurrenz einen Riegel vorschieben.

Anzeige Anzeige

„5 Dinge, die du diese Woche wissen musst“ als Newsletter

Wenn dir der Newsletter gefällt, empfiehl ihn doch weiter! Auf unserer Newsletter-Infoseite gibt es eine Übersicht über alle Newsletter – dieser heißt t3n Weekly.

Wenn du schon Newsletter-Abonnent:in bist, hast du bereits eine Mail zum neuen Newsletter-Angebot von uns bekommen. Über den entsprechenden Button kannst du schnell und einfach deine Präferenzen updaten.

Du liest bisher noch keinen der Newsletter von t3n? Dann melde dich jetzt hier an und such dir aus, welche Newsletter du künftig erhalten willst.

Mehr zu diesem Thema Podcast iOS LinkedIn Microsoft