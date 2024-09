650 Xbox-Mitarbeiter verlieren ihren Job: Das sind die Gründe und Auswirkungen der Entlassungswelle

Schon im Januar 2024 hatte Microsoft eine große Entlassungswelle losgetreten. Damals wurden rund 1.900 Angestellte entlassen. Außerdem wurden auch Studios geschlossen und Spiele eingestellt. Jetzt steht das Unternehmen vor einer weiteren Entlassungswelle, wie The Verge berichtet.

Anzeige Anzeige

Xbox: Entlassungen wegen Umstrukturierungen

Die Entlassungen teilte Xbox-Chef Phil Spencer allen Mitarbeiter:innen in einem Memo mit. Darin heißt es: „Im vergangenen Jahr war es unser Ziel, Störungen zu minimieren, während wir neue Teams willkommen heißen und ihnen ermöglichen, ihr Bestes zu geben. Um die Post-Akquise-Teamstrukturen anzugleichen und unser Geschäft zu managen, haben wir uns entschieden, rund 650 Stellen bei Microsoft Gaming zu eliminieren.“

Vom Stellenabbau sollen vorwiegend Jobs betroffen sein, die Unternehmensaufgaben und unterstützende Rollen bei Xbox ausgefüllt haben. Die Akquise, die in dem Memo genannt wird, ist der Kauf von Activision Blizzard, der Microsoft Ende 2023 nach langen Verhandlungen mit Behörden erlaubt wurde. Activision Blizzard wurde für knapp 69 Milliarden US-Dollar von Microsoft aufgekauft. Ob auch Stellen bei Activision Blizzard betroffen sind, wird aus dem Memo nicht klar.

Anzeige Anzeige

Laut Spencer wird den Betroffenen mit Unterstützungspaketen nach der Entlassung zeitweise geholfen. Die Pakete sollen unter anderem Abfindungen, verlängerte Zeiträume für Krankenversicherungen und Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz beinhalten. Spencer betont, dass einige Xbox-Teams, die zwar nicht von den Entlassungen betroffen sind, dennoch mit Änderungen rechnen müssen. Sie sollen in einigen Fällen andere Prioritäten bekommen.

Anzeige Anzeige

Die Entlassungen sollen – im Vergleich zu der Entlassungswelle Anfang des Jahres – keinerlei Auswirkungen auf bestehende oder angekündigte Games oder Geräte haben. Auch Studios sollen nicht geschlossen werden. Laut Tom Warren von The Verge wurden alle Social-Media-Accounts von Xbox dazu angehalten, am Tage der Entlassungen keine Posts zu verfassen. Bei der letzten Entlassungswelle postete der offizielle Kanal ein neues Xbox-Controller-Design mit dem Titel „Feel the burn“ – was für Empörung bei einigen Mitarbeiter:innen und der Community sorgte.

In diesen Spielen baut ihr euer eigenes Unternehmen auf

6 Bilder ansehen Management-Games: In diesen Steam-Spielen baut ihr eure eigenen Unternehmen auf Quelle: