Airbnb lässt euch das Türschloss bald über die App öffnen

Airbnb will es Wohnungsanbieter:innen künftig ermöglichen, smarte Türschlösser mit der App der Buchungsplattform zu verknüpfen. Über die App können sie dem Gast einen Code schicken, mit dem der die Tür öffnen kann. Eine Schlüsselübergabe ist so nicht nötig. Das neue Feature gab Airbnb im Rahmen seines Updates über die Neuigkeiten in diesem Winter bekannt.

Bisher hatten Anbieter:innen von Ferienwohnungen natürlich auch schon die Möglichkeit, Smart Locks zu nutzen. Den Code mussten sie dem Gast aber auf andere Weise zukommen lassen. Nun kann dieser das Passwort bequem über die App einsehen. Der Code wird zum Zeitpunkt des Check-in automatisch generiert. Auch das ist eine Vereinfachung für Wohnunganbieter:innen. Sobald der Besucher ausgecheckt hat, erlischt der Code.

Mit diesen Smart Locks ist Airbnb künftig kompatibel

Airbnb nennt drei Hersteller von smarten Türschlössern, die mit der App kompatibel sein werden: August, Schlage und Yale. Welche Modelle dieser Firmen genau verwendet werden können, hat der Unterkunftsmakler noch nicht kommuniziert. Es ist bisher nur von „bestimmten Schlössern“ der genannten Unternehmen die Rede.

Das neue Feature soll noch in diesem Jahr ausgerollt werden, allerdings nur für Teilnehmer:innen des Early-Access-Programms, das nur auf Einladung zugänglich ist. Außerdem ist das Smart-Lock-Feature zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar.

Das ist noch neu im Winter bei Airbnb

Das einfachere Erstellen und Empfangen von Codes für smarte Türschlösser ist nicht die einzige Neuerung bei Airbnb in diesem Winter. So zeigt die Plattform ab dieser Woche verstärkt Unterkünfte mit Topbewertung an. Unter dem Reiter „Gäste-Favoriten“ erscheinen gut zwei Millionen Wohnungen und Häuser, die bei den bisherigen Besucher:innen am besten ankamen. Die durchschnittliche Bewertung dieser priorisierten Unterkünfte ist 4,9 von 5 möglichen Sternen.

Überhaupt sollen die Unterkünfte für User:innen der App besser nach den Reviews von vorherigen Nutzer:innen geordnet werden können. Zu den Vergebern der Sterne will Airbnb aus Transparenzgründen mehr Informationen bereitstellen, etwa ob es sich um Familien, Gruppen oder Haustierhalter gehandelt hat.

Raumtour mit Künstlicher Intelligenz

Nicht nur für Reisende, sondern auch für Gastgeber:innen gibt es Upgrades. So sollen sie die Preise von vergleichbaren Unterkünften in der Nähe einfacher einsehen können, um sie für ihre Preisgestaltung heranziehen zu können.

Außerdem unter anderem neu: Eine Künstliche Intelligenz unterstützt Anbieter:innen dabei, eine Fototour durch ihre Location zu gestalten, indem sie Bilder in die beste Reihenfolge bringt, mit der sich ein potenzieller Gast den besten Überblick über den Schnitt der Wohnung machen kann.

