Dieb stiehlt Luxustasche aus ICE – aber bemerkt nicht, dass sich ein Airtag darin befindet

In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich Airtags für einige Apple-Nutzer:innen mehr als bezahlt gemacht. So gab es unter anderem Tracker, durch die ein Verbrecherpaar entlarvt und durch die ein gestohlenes SUV aufgespürt werden konnte. In einer Pressemitteilung berichtet die Polizei Düsseldorf jetzt von einem weiteren Fall, in dem der Airtag seinen Besitzer vor großen finanziellen Schäden bewahrt hat.

Anzeige Anzeige

Airtag an der luxuriösen Tasche

Ein 30-jähriger Berliner war im ICE von Hannover nach Düsseldorf unterwegs. Er hatte bei Fahrtantritt seine Luxusreisetasche von Louis Vuitton in der Gepäckablage platziert. Im Laufe der Fahrt musste er allerdings feststellen, dass die Tasche entwendet wurde, ohne dass er es bemerkt hatte. Zum Glück für den Berliner befand sich in der Tasche aber ein Airtag.

So konnte er das Tracking des Airtags über seine „Wo ist?“-App starten und erkannte bei der Ankunft am Düsseldorfer Hauptbahnhof, dass die Tasche den Bahnhof verlässt. Der Bestohlene nahm die Verfolgung auf und entdeckte einen Tatverdächtigen mit seiner Luxustasche. Daraufhin informierte er die Polizei in der Nähe, die nach kurzer Befragung den 17-jährigen Tatverdächtigen festnahm.

Anzeige Anzeige

Dieser hatte schon einige Inhalte der Tasche in seinen eigenen Rucksack umgeräumt und sogar eine Hose des Berliners angezogen. Er musste diese wieder ausziehen und die Tasche samt Kleidung und Airtag wieder zurückgeben. Der Dieb wurde nur über Nacht in der Polizeistation festgehalten. Da es keine Haftgründe gab, wurde er danach wieder entlassen.

Anzeige Anzeige

Für den Berliner sorgte der Airtag also für ein Happy End. Solltet ihr einmal selbst in die Situation geraten, dass jemand eure Tasche mitsamt Airtag gestohlen hat, solltet ihr die Dieb:innen aber nie auf eigene Faust stellen. Informiert rechtzeitig die Polizei, damit diese den Sachverhalt aufklären und die Verdächtigen sicher festnehmen können.

Kennt ihr schon diese iPhone-Funktionen?

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review iPhone