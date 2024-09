Auf diese beiden Aktien setzt Bill Gates einen großen Teil seines Vermögens

Mit einem Vermögen von 159 Milliarden US-Dollar ist Bill Gates aktuell der fünftreichste Mensch der Welt. Man könnte also sagen: Der Microsoft-Gründer kennt sich mit Geld aus.

Anzeige Anzeige

Gates spendet Milliarden an Stiftung

Und Gates würde vielleicht noch weiter oben in dem Milliardärsranking stehen, wenn er in den vergangenen Jahren nicht einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an die Stiftung gespendet hätte, die er gemeinsam mit seiner – mittlerweile – Ex-Frau Melinda Gates gegründet hat.

Mit Einlagen von rund 45 Milliarden Dollar ist die Bill & Melinda Gates Foundation Trust Holdings die größte private Stiftung der Welt. Sie setzt sich – und ihre finanziellen Mittel – für eine bessere Gesundheitsversorgung und Bildung sowie die Bekämpfung von Armut und Krankheiten ein.

Anzeige Anzeige

Stiftungen: Portfolio aus Aktien

Freilich geht es bei einer Stiftung in dieser Größe darum, die eingelegten Stiftungsgelder nicht nur sinnvoll zu verteilen, sondern die finanziellen Möglichkeiten zu verbessern. Entsprechend sind Stiftungen, wie jene von Gates, auch an den Börsen aktiv.

Für Anleger:innen auf der Suche nach potenten Investments interessant: Im Portfolio der Stiftung zeigt sich, in welchen Aktien Bill Gates Potenzial sieht. Aus einer aktuellen Mitteilung an die US-Wertpapieraufsicht SEC (Stand: Ende Juni 2024) geht hervor, dass vor allem zwei Aktien im Fokus stehen.

Anzeige Anzeige

Zwei Aktien im Fokus

Denn diese beiden Werte machen über 50 Prozent des Anlagevermögens der Stiftung aus, wie boerse-online.de berichtet. Dabei handelt es sich – wohl keine Überraschung – um Microsoft. Die Aktien des von Gates gegründeten Konzerns machen 30,8 Prozent des Stiftungsportfolios aus.

Zwar wurden zuletzt 4,4 Prozent der gehaltenen Anteile verkauft. Doch dabei dürfte es sich vor allem um Gewinnmitnahmen handeln. Denn der aktuelle Wert übertrifft den durchschnittlichen Kaufpreis um über 50 Prozent.

Anzeige Anzeige

Sogar eine Verdreifachung des Preises verbucht die Gates-Stiftung bei der zweiten großen Aktie im Portfolio: Berkshire Hathaway. Die Anteile der Holding von Warren Buffett belaufen sich auf 21,5 Prozent. Interessant hierbei vor allem: Im zweiten Quartal wurde der Anteil der Aktien um 42 Prozent erhöht.

Guter Riecher bei Buffett-Firma

Mit Berkshire Hathaway hat Gates einen guten Riecher bewiesen. Denn die Aktie der Buffett-Firma ist zuletzt in den illustren Trillion-Dollar-Club aufgestiegen, ist also mehr als eine Billion Dollar wert. Das war zuvor neben einem saudischen Ölkonzern nur US-Firmen aus dem Techbereich gelungen.

Auch bei den übrigen größeren Investments, darunter Waste Management, Canadian National Railway oder Caterpillar stehen jeweils größere Gewinne zu Buche. Die Aktien von Caterpillar, die 5,3 Prozent des Portfolios der Gates-Stiftung ausmachen, sind derzeit mehr als fünfmal soviel wert wie bei ihrem Kauf.

Anzeige Anzeige

Heißt von Bill Gates lernen – siegen lernen?

Heißt also von Bill Gates in puncto Aktieninvestments lernen – siegen lernen? Vorsicht: Denn zur Wahrheit gehört auch, dass zumindest der Grundstock der beiden Top-Aktien im Portfolio Schenkungen von Bill und Melinda Gates beziehungsweise Warren Buffett waren.

5 Bilder ansehen So entrümpelt ihr euer Konto und Depot Quelle: Shutterstock/Photo Smoothies

Es lohnt sich aber sicher, einen Blick darauf zu werfen, bei welchen Aktien die Stiftung jeweils zugreift – und welche sie abstößt. Ähnliches gilt ja auch für das Portfolio von Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway.

Mehr zu diesem Thema