Alexa mit KI nur im Abo? So teuer könnte es werden

Die Idee kam bereits im vergangenen Jahr auf: Da deutete David Limp, Amazons ehemaliger Senior Vice President für Geräte und Dienste, an, für eine leistungsfähigere Version von Alexa Geld zu verlangen.

Anzeige Anzeige

Reuters: 5 bis 10 US-Dollar pro Monat zusätzlich

Jetzt wird diese Idee mit einem konkreten Preisschild versehen. Ein Bericht von Reuters kommt zum Ergebnis, dass Amazons KI-Version von Alexa zusätzlich zur Prime-Mitgliedschaft zwischen 5 und 10 US-Dollar pro Monat kosten könnte.

Ende Mai hatte CNBC unter Berufung auf Amazon-Insider:innen berichtet, dass eine monatliche Abogebühr für eine mit generativen KI-Fähigkeiten aufgerüstete Alexa-Version geplant sei.

Anzeige Anzeige

KI-Alexa soll mehrere Anfragen in einer Eingabeaufforderung erfüllen können

Ungenannte Quellen berichteten Reuters, dass Amazon die neue Alexa im August auf den Markt bringen will und sprachen dabei von einem „verzweifelten Versuch“, den Sprachassistenten zu überarbeiten.

Bei der kostenpflichtigen Version von Alexa müssen Benutzer:innen laut The Verge möglicherweise nicht mehr ständig „Alexa“ sagen, wenn sie mit dem Assistenten in Kontakt treten. Berichten zufolge wird die neue Version in der Lage sein, mehrere Anfragen in einer Eingabeaufforderung zu erfüllen, beispielsweise das Schreiben einer kurzen E-Mail oder die Bestellung von Essen bei Uber Eats.

Anzeige Anzeige

Die KI-Alexa soll lernfähig sein

Die KI-Alexa könnte laut Reuters auch die Fähigkeit haben, von Benutzer:innen zu „lernen“ und Routinen zu erstellen. Ein Beispiel dafür könnte sein, die Kaffeemaschine einer Nutzer:in dann einzuschalten, sobald der Wecker klingelt. Zudem soll die KI-Alexa in der Lage sein, den Kund:innen Einkaufsratschläge zu geben, etwa welche Art von Mütze und Handschuhe sie für eine Bergsteigertour kaufen sollten. Informationen solcher Art kann auch Rufus, Amazons KI-Shopping-Chatbot, bereitstellen.

Erst kürzlich waren Berichte aufgetaucht, wonach Amazon Probleme damit haben soll, ein großes Sprachmodell oder generative KI in eine neue Version von Alexa zu integrieren. Das berichtete ein Dutzend ehemaliger Amazon-Mitarbeiter, die an dem Projekt beteiligt waren, gegenüber Fortune. Obwohl Amazon diesen Berichten widersprach, dürften gute Nachrichten bezüglich einer KI-Alexa dem Unternehmen gut tun.

Mehr zu diesem Thema